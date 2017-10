Bairros de Brasilândia recebem reparos da Prefeitura

A população de Brasilândia já comemora os benefícios imediatos de reparos nas vias dos bairros. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizou a limpeza do bairro Jardim Primavera e reparos em diversos pontos do bairro João Paulo da Silva. A ação tem o apoio da prefeitura.

No bairro Jardim Primavera, as equipes intensificaram a manutenção das vias, bem como o nivelamento das ruas. Com o trabalho realizado, o bairro ganhou uma nova cara e facilitou o trânsito dos moradores.

Já no bairro João Paulo da Silva, a equipe realizou reparos principalmente nas vias onde escoam as águas pluviais. O intuito é evitar o acúmulo de água da chuva, o que pode causar as danificações no asfalto.

“Os moradores das respectivas localidades agradecem e isso mostra que a nossa equipe não para nos serviços que envolvem a cidade”, disse o Prefeito Dr. Antonio.

