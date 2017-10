Prefeitura investe 250 mil e entrega pontes restauradas em Brasilândia

Moradores de diversas localidades da zona rural agora contam agora com um tráfego de segurança ao longo do trajeto até à Cidade de Brasilândia. O motivo é recuperação de sete pontes localizada em diversas áreas rurais do município.

A ação faz parte do programa de reestruturação de vias que a Prefeitura de Brasilândia está implantando desde que assumiu o comando da administração municipal. Quem passava pelas localidades, observava o aparato composto por máquinas, equipamentos e operários trabalhando diariamente.

A Secretaria Municipal de Obras foi a responsável pela fiscalização e a obra foi executada pelas empresas Andrade Construções Eireli, Água Construtora e AJR Obras e Transporte. O valor total é de quase R$ 250 mil, com recursos da Fundersul e próprios da Administração Municipal.

O prazo de execução foi de 45 dias e já estão concluídas. O valor total de todas as obras é de exatamente R$ 254.533,65. Todas receberam impermeabilização e sinalização adequada.

As obras executadas pela AJR Obras e Transporte com as novas pontes de madeiras localizadas nas seguintes estradas municipais: BL– 11, sobre o córrego do Aroeira, no valor de R$ 35.137,85; BL – 11 próximo da fazenda Barra Mansa, no valor de R$ 26.462,75; BL – 13 próximo a fazenda Corredeira, no valor de R$ 16.276,19; BL – 13 próximo a fazenda Guaivira, no valor de R$ 23.586,34; próximo a fazenda Santa Odila, no valor de R$ 39.816,05.

A empresa Água Construtora ficou responsável pela reforma da ponte de madeira, localizada na estrada municipal BL – 22, próximo da fazenda Brasilândia, no valor de R$ 54.832,43. E por fim, a empresa Andrade Construções Eireli realizou a obra da ponte de madeira, localizada na estrada municipal BL– 11, próximo da fazenda Café, no valor de R$ 58.422,04.

Com isso, é a oitava ponte recuperada neste ano, somando-se com a ponte de madeira sobre o Córrego do Teru, localizada na estrada municipal BL 11, Ramal 05, próxima a Fazenda Paraíso.

“Mesmo na crise econômica que nosso país atravessa, fizemos o possível para cortar gastos e continuar investindo em obras em nosso município. Sabemos que as pontes são de grande importância para o tráfego dos moradores das áreas rurais, dos estudantes e também o escoamento dos produtos para a Cidade”, disse o prefeito Dr. Antonio.

MAIS OBRAS

Segundo o secretário de Obras, Fagner Sanches de Assis, no momento, a Prefeitura está em processo licitatório da reforma e adequação do Centro Cultural Ramez Tebet e dentro de alguns dias estará em licitação a aplicação de Micro Revestimento Asfáltico em diversas ruas do município, resolvendo de vez por todas o problema de buracos em varias ruas do município.

Patricia Acunha

Assessoria de Imprensa

Telefone: 67 – 3546-1301

Galeria de Imagens: Divulgação