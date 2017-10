MEC vai liberar R$ 3,7 milhões para a construção de duas novas creches em Janaúba, em Minas

O Ministério da Educação vai liberar R$ 3,7 milhões para a construção de duas novas creches e uma quadra poliesportiva em Janaúba, norte de Minas Gerais, cidade onde ocorreu a tragédia da creche Gente Inocente, em que morreram 11 pessoas, sendo nove crianças. Os recursos serão liberados no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), conforme ficou definido em reunião entre o presidente Michel Temer, o ministro Mendonça Filho e o prefeito de Janaúba, Carlos Mendes, realizada no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, 10.

O gesto do governo federal se dá a partir de duas novas creches maiores que serão construídas no município, garantindo, assim, a ampliação do atendimento infantil junto àquela população, afirmou Mendonça Filho. Asseguramos, a partir desse momento, R$ 3,7 milhões para a construção dessas duas creches e de uma quadra poliesportiva em uma escola municipal da cidade, completou o ministro.

Carlos Mendes agradeceu a mobilização de todo o país e do governo federal em prol da cidade e anunciou que as novas creches devem ser entregues à população até o fim de 2018. Agora entramos no processo de licitação para a construção dessas duas novas creches, mas acreditamos que até o fim do ano que vem conseguiremos entregá-las para o povo de Janaúba, explicou o prefeito, lembrando que a creche Gente Inocente será reconstruída com recursos privados e vai receber o nome da professora Heley de Abreu, morta no incêndio. Empresários da cidade ficarão responsáveis pela reconstrução e modernização da creche, finalizou.

Hospital – O Ministério da Saúde também participará do apoio a Janaúba. O ministro Ricardo Barros anunciou a liberação de R$ 2 milhões para o envio de equipamentos ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, especializado em queimados, e outros R$ 2 milhões para a Santa Casa de Montes Claros, que também recebeu feridos no incêndio. Além disso, liberou R$ 1 milhão para o reembolso das despesas da prefeitura de Janaúba.

