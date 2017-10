Admitir a Fome Não é Fácil

Você tem filhos ou convive com crianças? Imagine chegar numa situação onde não tenha mais como oferecer comida a elas. Essa situação mexe com a gente mas, infelizmente, ainda acontece em 7,8% dos lares brasileiros. Segundo o IBGE, essa é a quantidade de lares com insegurança alimentar moderada ou grave no país. Para esses pais e mães, não é fácil admitir esta situação, pois causa vergonha. A dependência da ajuda de parentes ou amigos para alimentar quem ama pode ser pior que a própria fome. Nós queremos levar de volta a dignidade e o alívio a estas famílias, entregando mais de 50 mil cestas de alimentos até o fim de dezembro, em todo o Brasil. A partir de 84 reais, você ajuda uma família com uma cesta, com mais de 18 quilos de alimentos. Você também pode contribuir com meia cesta (42 reais) ou com qualquer valor, que certamente fará a diferença. Juntos, vamos levar a esperança a quem tanto precisa neste momento.

P.S.: Esta é uma ação complementar a todo o trabalho de apoio e capacitação que oferecemos no decorrer do ano a essas famílias. Ao doar, você será informado via e-mail de todas as entregas que ocorrerão no fim do ano.