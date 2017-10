Simulado online e aberto ao público aborda questões sobre 500 anos da Reforma Protestante

Prova pode ser feita de maneira gratuita e ajuda estudante a se preparar para tema provável em vestibulares

Com a finalidade de preparar os estudantes para os vestibulares, o Anglo realiza um simulado online, gratuito e aberto ao público sobre os 500 anos da Reforma Protestante, que pode ser acessado através do link. Este é o quinto teste temático realizado pelo Anglo em 2017 – o primeiro tratou sobre a febre amarela, o segundo sobre a Reforma da Previdência, o terceiro, sobre a crise política e o quarto sobre as demarcações em terras indígenas.

“As questões que abordam as humanidades, nos exames de ingresso às universidades, costumam privilegiar abordagens culturais. Em meio às tensões recentes envolvendo religiosidade e o chamado Estado laico, o tema poderá estar presente, exigindo dos candidatos uma reflexão sobre as implicações da Reforma Religiosa na construção do Cristianismo contemporâneo”, afirma Renan Garcia Miranda, supervisor de conteúdo do Anglo.

As questões do simulado abordam os aspectos mais relevantes do Luteranismo e suas implicações. Uma das questões traz um mapa da presença do Luteranismo no Brasil. Ao realizar o simulado o aluno terá uma boa noção de suas fortalezas e fragilidades em torno do tema.

“A Reforma protestante foi um passo importante na construção de uma pluralidade de interpretações no interior do Cristianismo. A atitude de Lutero, ao divulgar suas 95 teses, ampliou o espaço de discussões sobre as várias maneiras de se interpretar a Bíblia” diz Renan.

São seis questões no total. Após terminar a prova, o estudante pode acessar o gabarito, que inclui comentários a respeito da resolução das questões. Assim, o aluno pode compreender a ideia por trás de cada alternativa.

Simulados anteriores

A ideia dos simulados online vem sendo amadurecida desde o ano passado pelo Anglo Vestibulares. Segundo Renan, as metodologias utilizadas nos testes realizados na internet têm características diferentes. “Começamos a disponibilizar provas de 20 a 30 questões. No entanto, fomos percebendo que testes muito grandes não funcionavam no digital, e que seria mais eficiente tratar de situações temáticas”, explica.

Surpreso com o grande alcance, o professor acredita que a ideia está sendo de grande ajuda. “No ano passado, realizamos o primeiro simulado específico com o tema “Olimpíadas no Brasil”. Mais de 30 mil pessoas se inscreveram”.

Os exames sobre a febre amarela e sobre a Reforma da Previdência já foram realizados por mais de dois mil alunos desde o lançamento e, de acordo com Renan, a ideia é continuar com o modelo.

O simulado ficará disponível durante um mês. Os estudantes podem acessá-lo através do link, e também na página do Anglo, no Facebook.

Sobre o Sistema Anglo de Ensino (www.aquitemanglo.com.br) – Com mais de 67 anos de tradição, o Anglo conta com uma rede de mais de 700 escolas conveniadas em todo o país, que totalizam mais de 300 mil alunos. Oferece material estruturado da Educação Infantil ao Pré-Vestibular e possui uma metodologia voltada ao desenvolvimento da autonomia de estudos dos alunos. A proposta do Anglo oferece sólida formação de cultura geral e o desenvolvimento de habilidades voltadas à aplicação real dos conhecimentos. Ao final dos anos de escolaridade básica, essa proposta permite que os alunos ingressem nas melhores universidades do país através dos excelentes resultados nos vestibulares ou no ENEM. Desde 2010, o Anglo integra o portfólio de sistemas de ensino da Somos Educação.

Mira Comunicação

Afonso Ribeiro

Leonardo Bacci

Diego Ramalho

Tel. (11) 4563-6004

afonso.ribeiro@miracomunica.com.br