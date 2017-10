Pela quarta vez, Casa do Construtor está entre as TOP 25 Franqueadoras Brasileiras

Rede de locação de equipamentos de pequeno porte para construção civil se destaca entre 140 franqueadoras analisadas pelo Grupo Bittencourt

A Casa do Construtor, rede de franquias pioneira no segmento de locação de equipamentos de pequeno porte para a construção civil, foi uma das 25 marcas premiadas na 4ª edição do TOP 25 Franqueadoras Brasileiras, promovidopelo Grupo Bittencourt. Os vencedores foram anunciados durante o 8º Fórum Internacional de Gestão de Redes de Franquias de Negócios, realizado nesta terça-feira, 03, em São Paulo.

O tema da edição deste ano, intitulada “Propósito que engaja de fato”, foi o principal critério para a seleção das TOP 25 franqueadoras brasileiras. Na primeira etapa da seleção, mais de 140 franqueadoras responderam um questionário online, em que foi avaliado como o propósito da marca é aplicado aos negócios e de que forma ele fortalece o engajamento.

No segundo momento, 50 redes foram selecionadas e tiveram que indicar um franqueado e um colaborador para falarem sobre sua percepção a respeito da companhia. Diante das informações coletadas, o Grupo Bittencourt chegou às TOP 25 franqueadoras brasileiras de 2017. “Realizamos um forte trabalho em nossa rede para que todas as unidades sigam nossos princípios e valores, engajadas e focadas em um único propósito, o de ajudar as pessoas em seu desenvolvimento pessoal e profissional por meio da modernização do mercado da construção civil e estimulando o empreendedorismo”, comenta Altino Cristofoletti Júnior, fundador da Casa do Construtor, que emenda dizendo que mesmo sendo a quarta vez em quatro edições do prêmio, a cada ano a conquista tem um gostinho diferente.

Sobre a Rede Casa do Construtor

Criada por Expedito Eloel Arena e Altino Cristofoletti Junior, a Casa do Construtor surgiu em 1993, como uma loja de materiais de construção, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Cinco anos depois, inaugurava sua primeira franquia, em Americana (SP). Os públicos-alvo são construtoras, empresas, condomínios e proprietários ou locatários de imóveis que estejam fazendo uma obra ou reforma. Comprovando sua história de sucesso, a rede Casa do Construtor recebeu mais de vinte prêmios ao longo dos anos. Em 2010 foi considerada a “Melhor Franquia do Ano” pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Em 2011, tornou-se Empreendedor do Ano, pela Consultoria Ernest & Young, passando ainda a figurar como Empreendedor Endeavor. Em 2012 ganhou como a “Melhor Franquia do Brasil” pela ABF. No mesmo ano foi certificada como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place to Work. Em 2017, recebeu o Selo de Excelência da ABF pela 14ª vez e a chancela 5 estrelas da PEGN (Pequenas Empresas & Grandes Negócios).

