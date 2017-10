Em comemoração ao Dia Mundial da Arquitetura,  Kommerling defende mobilização para a preservação do meio ambiente

Esforço que envolve desde a escolha dos materiais mais adequados até a definição dos usos dos edifícios e dos espaços urbanos

Criado pela Union International des Architects (UIA) em 2005 – buscando destacar a responsabilidade coletiva dos arquitetos em relação ao futuro das cidades – o Dia Mundial da Arquitetura é celebrado na primeira segunda-feira do mês de outubro.

Com o tema “Climate Change Action!”, a UIA convoca os arquitetos e urbanistas a mobilizar esforços para responder aos desafios postos pelo Acordo de Paris sobre o clima.

“A grande responsabilidade dos arquitetos no mundo de hoje é cuidar dos recursos naturais do planeta, buscando diminuir a produção de lixo e reciclar. Estes profissionais devem utilizar os recursos que se encontram em nível local de maneira inovadora e simples”, defende Tonia Lima, diretora comercial da unidade brasileira da multinacional alemã Kommerling, do setor de perfis de PVC. Segundo ela, trata-se de uma mudança que vai além da tecnologia. “É uma transformação cultural, que tem nos arquitetos e urbanistas seus principais protagonistas”.

De acordo com estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI), cerca de 60% da população mundial vive em países onde o aquecimento global provavelmente produzirá “efeitos perniciosos”. Para a organização, os países pobres serão incapazes de fazer frente sozinhos aos efeitos econômicos do aquecimento global sem um esforço global das economias desenvolvidas, e calcula uma perda estimada de 10% de seu Produto Interno Bruto (PIB) per capita até 2100.

A UIA é órgão consultivo da UNESCO para assuntos relativos ao habitat e à qualidade do espaço construído, e tem como um dos membros fundadores o Instituto de Arquitetos do Brasil.