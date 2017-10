Os 10 destinos mais procurados por brasileiros para intercâmbio

Todo semestre, a World Study, rede de intercâmbio, libera uma pesquisa sobre o mapa dos destinos mais buscados para intercâmbio. Segundo dados de 4.000 alunos, o Canadá foi o destino mais buscado pelos brasileiros no primeiro semestre de 2017. Em segundo lugar, vem a Austrália com 28% dos alunos, sendo que maior parte do público se concentra em estudantes de 23 a 25 anos. Logo em seguida, ocupando o terceiro destino mais procurado, vem a Irlanda. Confira lista com os destinos mais buscados na rede: País Até 18 anos 18-22 anos 23-35 anos 36+ anos Total Canadá 11% 17% 66% 6% 37% Austrália 5% 18% 67% 9% 28% Irlanda 5% 26% 65% 4% 14% Estados Unidos 15% 28% 44% 13% 9% Inglaterra 20% 20% 49% 12% 5% Nova Zelândia 14% 16% 60% 10% 3% Malta 0% 25% 54% 21% 3% África do Sul 4% 24% 64% 9% 2% França 24% 37% 37% 1% 1% Alemanha 7% 58% 35% 0% 1% Segundo pesquisa divulgada em agosto pela Associação das Agências de Intercâmbio (Belta), o principal objetivo dos brasileiros que buscam uma experiência internacional é desenvolver a proficiência em um idioma estrangeiro. Ainda de acordo com a pesquisa, os cursos de idioma correspondem a quase 40% dos programas comercializados no ano de 2017. Sobre o idioma, 88% dos entrevistados declararam buscar por educação ou formação em língua inglesa. Em contraste, apenas 6% dos estudantes escolheram o segundo idioma da lista, o espanhol. De acordo com as estimativas da pesquisa, o setor movimentou 2,2 bilhões de dólares em 2016, com um investimento médio de 8 mil dólares por cliente. Aproveito para incluir, tambem, nosso mapa (anexado) mostrando esses dados . Teria interesse em seguir com a pauta? Muito obrigada!