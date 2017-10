Costa Cruzeiros apoia a 1ª edição do Italian Film Fest em São Paulo

São Paulo, outubro de 2017 – A Costa Cruzeiros é uma das patrocinadoras da 1ª edição do Italian Film Fest, evento que une o melhor do cinema e do audiovisual italiano com a cultura de São Paulo. O festival é organizado pelo Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo e pela Secretaria de Cultura de São Paulo, e será realizado entre os dias 10 e 21 de outubro, na capital paulista. Ao longo desse período, os visitantes terão acesso a uma ampla programação que celebra o cinema italiano clássico e contemporâneo; os grandes atores, autores e técnicos em audiovisual da Itália, além de produções independentes, documentários, vídeos industriais, fotografias e retratos da moda, dos costumes, da gastronomia e do vinho italiano. O Italian Film Fest acontece simultaneamente em três endereços da cidade de São Paulo, sempre entre 16h30 e 20h. As sessões são gratuitas. A cerimônia de abertura do festival está marcada para amanhã, 10 de outubro, e contará com a presença de importantes nomes da indústria cinematográfica italiana: Christian de Sica, Silvia Verdone, Niccolò Petitto, Massimo Scaglione, Peter Marcias, Adriano Pintaldi, Alberto de Venezia e Roberto Stabile. “Para a Costa, uma empresa genuinamente italiana e orgulhosa de suas origens, é uma honra participar deste grande evento que permite ao público brasileiro conhecer mais sobre a Itália por meio do cinema e de suas produções audiovisuais”, afirma Dario Rustico, diretor geral de Vendas e Marketing da Costa Cruzeiros para a América do Sul. Serviço:

1º Italian Film Fest SP

Data: 10 a 21 de outubro

Locais:

Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2500 – Sumaré Centro Cultural São Paulo (CCSP) – Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso SP Cine Roberto Santos – Rua Cisplatina, 505 – Ipiranga Confirma a programação completa no site: http://italianfilmfest.com.br/ Sobre a Costa Crociere A Costa Crociere é a companhia marítima italiana integrante da Carnival Corporation & plc, a maior empresa de cruzeiros do mundo. Há 69 anos a frota da Costa Crociere navega pelo mundo e oferece o melhor do estilo italiano, da hospitalidade a alta gastronomia, fazendo das férias uma experiência única a bordo. As embarcações incluem o que há de mais moderno em diversão, além de oferecer opções para aqueles que desejam relaxar. Possui 15 navios em serviço, a maior frota da Europa. Além disso, dois navios de última geração serão entregues em 2019 e 2021: eles apresentam um “projeto verde” revolucionário e será conduzido por gás natural liquefeito (GNL), combustível fóssil mais limpo do mundo, o que representa um grande avanço ambiental. A Costa reflete a excelência italiana surpreendendo seus clientes todos os dias com experiências de férias únicas e inesquecíveis graças aos 19.000 associados de Costa em todo o mundo que, por sua vez, trabalham todos os dias para oferecer o melhor da Itália em férias de cruzeiro por meio de 140 itinerários diferentes, 261 destinos e 60 portos de embarque. Informações à Imprensa:

