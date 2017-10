Booking.com lista os principais destinos para uma passagem de ano que caiba no bolso

A Booking.com é a líder mundial em reservas on-line de hotéis e outros tipos de acomodações. Ela garante os melhores preços para qualquer tipo de acomodação – desde as pequenas até as de luxo de 5 estrelas. Os hóspedes podem acessar o site da Booking.com a qualquer momento, de computadores, celulares e tablets, sem precisar pagar taxas de reserva – nunca. O site da Booking.com está disponível em 40 idiomas, oferece mais de 1,3 milhão de hotéis e acomodações; além disso, tem uma cobertura de mais de 110 mil destinos em 227 países e territórios no mundo inteiro. Diariamente, mais de 1,4 milhão de quartos são reservados por meio da plataforma, atraindo visitantes tanto para viagens de lazer quanto de negócios sem necessidade de pagamento de taxas de reserva e com a garantia do melhor preço. Com mais de 20 anos de experiência e uma equipe de mais de 15 mil funcionários dedicados em 199 escritórios em 70 países ao redor do mundo. A Booking.com opera seu próprio Serviço de Apoio ao Cliente, disponível 24 horas por dia para dar assistência aos hóspedes em 43 idiomas, garantindo uma experiência excepcional enquanto clientes.

Fundada em 1996, a Booking.com B.V. é proprietária e opera a Booking.com®, e faz parte do The Priceline Group (NASDAQ: PCLN). Siga-nos no Twitter e no Instagram, curta nossa página no Facebook, ou saiba mais em http://www.booking.com.