Equipe brasileira representa o país em competição internacional de estudantes voltada para economia e negócios

Alunos foram selecionados pelo bom desempenho na etapa brasileira da Olimpíada Internacional de Matemática

Quatro estudantes foram selecionados para representar o Sistema Positivo de Ensino em uma das maiores competições estudantis mundiais, realizada este ano na Índia. Os alunos do Colégio FAAT, do interior de São Paulo, integram a delegação brasileira na 4th International Youth Convention on Commerce & Economics (IYCCE). A convenção é a mais importante competição internacional para estudantes voltada para a Economia, o Empreendedorismo, a Gestão de Negócios e o Marketing e acontece de 28 à 31 de outubro, na cidade de Lucknow, na Índia.

O Colégio FAAT foi escolhido em razão do excelente desempenho de seus estudantes na edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (MSF). Os alunos do FAAT participaram, este ano, pela primeira vez da competição francesa, organizada no Brasil pela Rede do Programa de Olimpíadas de Conhecimento (Rede POC). Oito das 13 equipes participantes foram medalhistas. Entre os 43 medalhistas do FAAT, 4 foram escolhidos para se juntar à delegação brasileira. Os alunos Caique Silva, Maria Gabriela Rodrigues, Mariana Ibraim e Rogério Monteiro estão no Ensino Médio. O evento reunirá 500 estudantes de Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e privadas de diferentes países do Mundo.

Sobre o Sistema Positivo de Ensino

É o maior e mais tradicional sistema voltado ao ensino particular no Brasil. Com um projeto sempre atual e inovador, ele oferece às escolas particulares diversos recursos que abrangem alunos, professores, gestores e também a família do aluno com conteúdo diferenciado. Para os estudantes, são ofertadas atividades integradas entre o livro didático e plataformas educacionais que o auxiliam na aprendizagem. Os professores recebem propostas de trabalho pedagógico focadas em diversas disciplinas, enquanto os gestores recebem recursos de apoio para a administração escolar, incluindo cursos e ferramentas que abordam temas voltados às áreas de pedagogia, marketing, finanças e questões jurídicas. A família participa do processo de aprendizagem do aluno recebendo conteúdo específico, que contempla revistas e webconferências voltados à educação.

