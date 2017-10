Quiksilver desembarca em Florianópolis com sua primeira unidade

Localizada no Shopping Iguatemi Florianópolis, a loja inaugura suas atividades no dia 10 de outubro

Consolidada no mercado de surfwear por inovações de vestuário para praticantes de esporte radicais, a Quiksilver abre sua primeira unidade em Florianópolis. A loja contará com o mix de produtos completo do grupo (Quiksilver, Roxy e DC Shoes) e será inaugurada dentro do Shopping Iguatemi no dia 10 de outubro.

A proximidade com o litoral fez com que a companhia escolhesse a cidade para expansão da marca, que já possui dez unidades no país, incluindo estabelecimentos próprios.

“Eu morava em Londres e tinha vontade de voltar para o Brasil, então comecei a procurar uma franquia para comprar, já que eu queria ter o meu próprio negócio. Depois de algumas pesquisas no site da ABF, vi uma matéria que a Quiksilver estava começando a expandir por meio de franquias. Como já conhecia a marca e sabia do potencial da rede, entrei em contato com eles e vou abrir minha unidade em Florianópolis”, explica Marcos Morgado, proprietário da unidade junto com a esposa e sócia, Jackeline Morgado.

“É ótimo ver um franqueado abrindo a primeira loja. Isto é prova de que o projeto de franquias está no caminho certo. Florianópolis é uma região com grande potencial, já que têm muitos praticantes de surf e skate. Tenho certeza que será um sucesso”, declarou Caroline Honorato, gerente de varejo da multinacional.

Segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising), o segmento de moda cresceu 9% no último ano, em estudo que mediu o desempenho das redes entre os meses de abril de 2016 e março de 2017.

A Quiksilver oferece diferentes tamanhos de unidades e possibilita a escolha de uma ou até das três marcas do grupo – Quiksilver, Roxy e DC – de acordo com a metragem do estabelecimento. Até o final de 2019, a rede calcula abrir mais de 30 unidades. Para ser um franqueado, o investidor deve desembolsar a partir de R$ 350 mil. Acesse para mais informações: http://franquias.quiksilver.com.br/