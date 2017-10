PAPA FRANCISCO APOIA A WORLD VISION PARA PEDIR O FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS CRIANÇAS

Visão Mundial descreveu o chamado do Papa Francisco como “um grande momento no movimento para acabar com a violência contra crianças”

Na última sexta-feira, 6 de Outubro, o Papa Francisco exigiu melhores proteções para crianças na internet e apoiou as propostas da World Vision e outras organizações para endurecer as sanções contra aqueles que abusam e exploram crianças online. O Pontífice encontrou representantes da World Vision em uma conferência internacional, apoiada pela Igreja Católica em Roma, sobre a luta contra a pornografia infantil e a proteção da dignidade infantil na era digital. Organizado pelo Centro de Proteção à Criança da Pontifícia Universidade Gregoriana, a conferência foi projetada para que as comunidades de fé, a polícia, os programas e a indústria das mídias sociais, os meios de comunicação de massa, as organizações sem fins lucrativos e os governos trabalhem juntos para proteger melhor as crianças. “O bullying e todas as formas de violência contra as crianças no mundo digital têm um impacto a longo prazo sobre a saúde mental das crianças. Ninguém pode eliminá-lo sozinho. Temos de trabalhar em conjunto com todos os atores.” – Tadeusz Mich, Diretor da WVI para Parcerias Globais com Igrejas A conferência, que atraiu pesquisadores líderes em saúde pública, a Interpol, a ONU e representantes do governo, bem como executivos do Facebook e da Microsoft, emitiram uma chamada de ação de 13 pontos que foram apresentados ao Papa Francisco. O Papa disse que era necessária uma abordagem internacional e interdisciplinar para proteger as crianças da “rede escura” e da “corrupção de suas mentes e violência contra seus corpos”. Ele também pediu a melhoria dos filtros tecnológicos para evitar que os jovens acessem pornografia online. “Isso não tem nada a ver com o exercício da liberdade… Tem a ver com crimes que precisam ser combatidos com inteligência e determinação, através de uma cooperação mais ampla entre os governos e as agências de aplicação da lei a nível global”, disse o Papa Francisco. “A rede tem o seu lado escuro – a “rede escura” – onde o mal encontra formas novas, efetivas e penetrantes de atuar e expandir”, acrescentou o Papa. World Vision lançou a campanha #ItTakesAWorld – Precisamos de todo o mundo para acabar com a violência infantil, para evitar que as crianças sejam roubadas de seus direitos, dignidade e potencial dado por Deus. Saiba mais sobre a campanha no Brasil: visaomundial.org/empresas