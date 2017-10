Anefac: Taxas de juros voltam a ser reduzidas em setembro

As tabelas e anexos encontram-se ao final do e-mail

As taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser reduzidas em setembro de 2017, sendo a décima redução consecutiva e décima primeira redução em dois anos. De acordo com Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da ANEFAC, este resultado pode ser atribuído ser atribuído à redução da Taxa Básica de Juros (Selic) promovida pelo Banco Central em sua última reunião e à expectativa de novas reduções da Selic frente à redução da inflação.

Pessoa Física

Das seis linhas de crédito pesquisadas, 5 (cinco) reduziram suas taxas de juros no mês (juros do comércio, cartão de crédito, CDC-bancos-financiamento de veículos, empréstimo pessoal-bancos e empréstimo pessoal financeiras) e 1 (uma) elevou suas taxas de juros no mês (cheque especial).

A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma redução de 0,08 ponto percentual no mês (2,12 pontos percentuais no ano) correspondente a uma redução de 1,06% no mês (1,52% em doze meses) passando a mesma de 7,54% ao mês (139,24% ao ano) em agosto/2017 para 7,46% ao mês (137,12% ao ano) em setembro/2017 sendo a menor taxa de juros desde novembro/2015.

Pessoa Jurídica

Das três linhas de crédito pesquisadas, todas reduziram suas taxas de juros no mês.

A taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou uma redução de 0,05 ponto percentual no mês (0,96 ponto percentual no ano) correspondente a uma redução de 1,13% no mês (1,42% em doze meses) passando a mesma de 4,41% ao mês (67,84% ao ano) em agosto/2017 para 4,36% ao mês (66,88% ao ano) em setembro/2017, sendo a menor taxa de juros desde janeiro/2016.

Taxa de juros x Selic

Considerando todas as elevações e reduções da taxa básica de juros (Selic) promovidas pelo Banco Central desde março/2013, tivemos neste período (março/2013 a setembro/2017) uma elevação da Selic de 1 ponto percentual (elevação de 13,79%) de 7,25% ao ano em março/2013 para 8,25% ao ano em setembro/2017.

Neste período a taxa de juros média para pessoa física apresentou uma elevação de 49,15 pontos percentuais (elevação de 55,87%) de 87,97% ao ano em março/2013 para 137,12% ao ano em setembro/2017.

Nas operações de crédito para pessoa jurídica houve uma elevação de 23,30 pontos percentuais (elevação de 53,46%) de 43,58% ao ano em março/2013 para 66,88% ao ano em setembro/2017.

PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS MESES

A partir de outubro/2016 o Banco Central começou a flexibilizar sua política monetária com a redução da taxa básica de juros (Selic). Tendo em vista a melhora das expectativas quanto á redução da inflação bem como na melhora fiscal deveremos ter novas reduções da taxa básica de juros o que reduz o custo de captação dos bancos possibilitando novas reduções das taxas de juros nas operações de crédito.

Entretanto tendo em vista o cenário econômico atual que aumenta o risco de elevação dos índices de inadimplência por conta da recessão econômica bem como o desemprego elevado isto aumenta igualmente o risco de novas elevações das taxas de juros aos consumidores sejam pessoa física ou jurídica.

Sobre a ANEFAC

Criada há quase 50 anos, a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC) reúne executivos e demais profissionais nas áreas financeira, administrativa e contábil para o intercâmbio de ideias, inovações e o compartilhamento das melhores práticas de mercado no Brasil. Tem como missão principal a promoção de um fórum dinâmico e permanente para gestores de negócios. Com sua extensa lista de eventos ao longo do ano, a entidade atende a uma das mais significativas demandas dos profissionais: a atualização para o novo cenário corporativo, muito mais veloz e competitivo. Por meio de sua diretoria e associados, a ANEFAC coloca em pauta os principais assuntos que movimentam os mercados de finanças, administração e contabilidade, antecipando as mudanças que movem o ambiente empresarial. Produz e distribui conhecimento, também se articulando com importantes entidades do setor. Tem ainda forte compromisso com o incentivo à transparência das organizações brasileiras incentivando o desenvolvimento de negócios, por meio do Troféu Transparência • Prêmio ANEFAC – FIPECAFI – SERASA EXPERIAN. www.anefac.com.br

Arquivos em PDF abaixo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9