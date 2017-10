Criminoso usa nome do prefeito Angelo Guerreiro para aplicar golpe em fornecedores da Prefeitura de Três Lagoas

O golpe consiste em pedir apoio financeiro para a realização de uma festa do Dia das Crianças

Um novo golpe está sendo divulgado pelas redes sociais e, desta vez, está utilizando o nome do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro o qual, supostamente, liga para fornecedores de produtos e serviços do município pedindo apoio para a realização de uma festa do “Dia das Crianças” afirmando que parte do valor já tem em caixa e que precisa de doações para completar o restante. Claro! Isso não passa de um golpe e em nenhuma hipótese o chefe do executivo municipal utilizaria desse artifício para pedir apoio a fornecedores ou a quem quer que seja.

O golpe vai além, o criminoso liga para o fornecedor alegando que esse evento custa R$ 38.000,00, o golpista diz ainda que já conseguiu parte desse valor e que ainda precisa de mais R$ 8.000,00. Após isso, pede o apoio do empresário com um depósito na Caixa Econômica Federal – AG: 2141 C/C 32879-1 OP: 01 em nome de Silvio Evandro Prado que ele alega ser o diretor de Obras da Prefeitura.

Além disso, o golpista pede que, após o depósito, a vítima ligue para o número (67) 99848-3900 no sentido de confirmar a operação. Para finalizar, o criminoso convida o empresário/vítima para uma reunião que aconteceria às 14h no gabinete da Prefeitura, algo que jamais seria feito se fosse verdade.