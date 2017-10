Segunda temporada de Riverdale terá estreia simultânea com os EUA na Warner

Segundo ano de Máquina Mortífera também chega ao canal esta semana

A temporada de estreias na Warner continua a todo vapor e agora está na hora de se preparar para voltar à Riverdale com a estreia da segunda temporada da produção. E os fãs podem comemorar, pois a Warner irá exibir os novos episódios simultaneamente com os EUA. Asegunda temporada de Riverdale tem estreia marcada para 11 de outubro, quarta-feira, às 21h40*.

Com 22 episódios, a segunda temporada reserva ainda mais surpresas, emoções e mistérios para Archie, Veronica, Betty, Josie, Jughead e todos os moradores da cidade. O 1º episódio leva o nome de ‘A Kiss Before Dying’.

E por falar em emoção, outra série da Warner que retorna em outubro é Máquina Mortífera. As aventuras de Roger Murtaugh (Damon Wayans) e Martin Riggs (Clayne Crawford) retornam ao canal no dia 10 de outubro, terça-feira, às 22h30*.

O novo ano da produção, que terá também 22 episódios, começa com o episódio ‘El Gringo Loco’ no qual Riggs planeja acabar com Tito Flores, no México, enquanto Murtaugh o segue.

Terça-feira, 10 de outubro, às 22h30*

Máquina Mortífera – Estreia da 2ª temporada ‘El Gringo Loco’

Quarta-feira, 11 de outubro, às 21h40*

Riverdale – Estreia da 2ª temporada simultânea com os EUA

*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

