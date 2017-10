Deia Cypri e sertanejo Edson marcam presença no jogo Brasil x Chile

O casal vibrou com a vitória da Seleção Brasileira na noite dessa terça-feira

Deia Cypri e Edson – Créditos: divulgação

Na noite dessa terça-feira (10) a Influencer Deia Cypri e seu marido, o cantor sertanejo Edson, marcaram presença no jogo Brasil x Chile, no Allianz Parque, em São Paulo. O casal comemorou a vitória da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo e se dizem ansiosos com a competição em 2018.

Deia Cypri conquistou o reconhecimento como influenciadora digital e formadora de opinião após o lançamento de seu blog, que aborda temas como moda, beleza, saúde, boa forma, viagens, e gastronomia, além de dicas importantes para o dia a dia de todos que querem ficar antenados com as tendências do momento – http://deiacypri.com.br/ .

Fonte: Assessoria Márcia Stival