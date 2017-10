Itaú Social lança edital para seleção dos livros da campanha Leia para uma Criança 2018 

Processo inaugura novo formato de seleção para a aquisição de até quatro milhões de exemplares por ano

A Fundação Itaú Social lançou na última segunda-feira (9) o Edital “Leia para uma Criança 2018”, que estabelece novo processo de seleção dos livros infantis que farão parte da Campanha do próximo ano. Está prevista a aquisição de até quatro milhões de exemplares, de dois títulos distintos, de prosa ou poesia, voltados a crianças de 0 a 5 anos, além de até vinte mil exemplares em Braille.

“Até o ano passado a seleção era realizada por uma consultoria e os títulos indicados por especialistas. Percebemos que, com o crescimento da ação ao longo das edições, é necessário um novo formato de seleção. Por meio de Edital, vamos ampliar a abrangência, passando a ouvir também as famílias e dando oportunidade para mais editoras apresentarem seu trabalho, títulos e autores”, explica a coordenadora de Assessorias da Fundação Itaú Social, Anna Carolina Bruschetta.

A campanha Leia para uma Criança é realizada todos os anos, durante o mês de outubro, pelo banco Itaú e a Fundação Itaú Social com o objetivo de incentivar a leitura do adulto para a criança como uma oportunidade de fortalecimento dos vínculos familiares e de participação ativa na educação desde a primeira infância. Em 2017, estão sendo disponibilizados 3,6 milhões de exemplares dos livros “O menino azul”, de Cecília Meireles, e “Em cima daquela serra”, de Eucanaã Ferraz. Desde o início da ação, em 2010, já foram oferecidos cerca de 45 milhões de livros.

Edital

O Edital está aberto para inscrições até o dia 27 de outubro pelo site Prosas (https://is-livros2018.prosas.com.br). Podem participar do processo editoras de todo o País, com exceção das que foram contempladas no último ano, com a indicação de até três títulos por selo editorial. Para concluir a inscrição, é preciso fazer o cadastro no site de fornecedores do Itaú e enviar exemplar do livro inscrito. Todos os passos estão descritos no Edital, disponível no site.

A seleção ocorrerá em cinco fases. A primeira irá conferir se os livros inscritos atendem aos critérios básicos de seleção. São eles: temática abordada na história, as características literárias do texto, a qualidade do projeto gráfico e autoria, que visa buscar diversidade e representatividade da produção nacional.

Os passos seguintes serão a conferência documental, análise jurídica de direitos autorais, avaliação da comissão nacional, etapa com grupos focais e os finalistas seguirão para parecer técnico dos especialistas.

Fundação Itaú Social

A Fundação Itaú Social desenvolve, implementa e compartilha tecnologias sociais para contribuir com a melhoria da educação pública brasileira. Sua atuação está pautada no desenvolvimento de projetos sociais, no fomento a organizações da sociedade civil e na realização de pesquisas e avaliações.

