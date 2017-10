UFSCar abre concurso para docente na área de Psicologia 

Inscrições podem ser feitas até 7 de novembro

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) acaba de abrir o período de inscrições em concurso público para o cargo de docente na área de Psicologia, subárea de Psicologia do Desenvolvimento. A vaga é para professor efetivo, com dedicação exclusiva, para atuação junto ao Departamento de Psicologia (DPsi), sediado no Campus São Carlos da Universidade. As inscrições vão até o dia 7 de novembro, exclusivamente através do site www.concursos.ufscar.br.

Para participar, a pessoa interessada deverá ser graduada em Psicologia, com doutorado em Psicologia, Educação Especial ou Educação. O concurso terá quatro etapas, sendo que a primeira (prova escrita) está prevista para o dia 29 de novembro e a última (arguição do plano de trabalho em ensino, pesquisa e extensão) para o dia 18 de janeiro de 2018, com possibilidade de alterações frente ao número de inscritos.

Todos os detalhes devem ser conferidos no edital, também disponível em www.concursos.ufscar.br.

Ascom UFSCar