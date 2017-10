Com menos de 30 anos, eles uniram futebol e educação e ficaram milionários

Conheça a história da rede Next Academy

Pioneira no segmento que une futebol e educação, a Next Academy é uma importante rede de franquias, fundada em 2013, que tem como objetivo capacitar alunos para jogar futebol no Brasil ou exterior, dando todo o suporte necessário.

A ideia de criar a empresa surgiu quando cinco jovens – jogadores de futebol formados em universidade americanas – Bruno Pessoa (26), Danilo Miller (28), Yalli Oliveira (30), Felipe Araújo (28) e Jônatas Polesello (29), viram um nicho de mercado e se uniram para criar a Next.

Percebemos que as experiências que tivermos fora do país foram essenciais em nossas carreiras, e enxergamos uma ocasião para mudar o cenário do futebol brasileiro, já que o mercado de treinamento esportivo era amador e com oportunidades apenas para o público infantil (até 14 anos), entendemos que era um negócio pouco explorado e decidimos criar um produto inovador, com foco em jovens entre 15 e 23 anos”, explica Bruno.

A partir daí, inserimos disciplinas que os alunos não aprendem nas escolas tradicionais e que são essenciais para a vida, como planejamento financeiro e inteligência emocional. Além disso, foi criada uma ferramenta essencial para que os alunos que vão estudar fora tenham o suporte necessário da língua na qual serão inseridos. Sendo assim, a Next Academy criou uma parceria exclusiva com a EF EnglishLive, maior curso de inglês a distância do mundo.

A empresa também fechou uma parceria com a Adidas, que fornece os materiais esportivos para os alunos e recebeu um aporte de mais de R$3 milhões do jogador Felipe Melo, que se tornou um dos sócios da marca.

Com isso tudo, a rede deixou de ser apenas uma facilitadora de atletas que buscam estudar e jogar fora do país e passou a ser uma integradora entre o esporte e a educação.

Hoje a Next conta com 35 unidades espalhadas pelo Brasil, faturamento de R$12 milhões em 2016 e projeta terminar o ano com R$20 milhões de faturamento, o que significa um crescimento de 60%.

Os franqueados têm a oportunidade de investir no esporte de maneira profissional, estando inseridos em um mercado forte de educação. Com planos ambiciosos,a rede pretende estar presente com 130 unidades no Brasil até 2020.

Para quem tem interesse em se tornar um franqueado, o investimento inicial da Next é entre R$150 a R$200 mil já incluindo a taxa de franquia, com um prazo de retorno de 24 meses.

Raio-X da franquia

Investimento Inicial: Entre R$ 150 mil e R$ 200 mil (já com taxa de franquia)

Taxa de franquia: R$ 60 mil

Área para o ponto: 50m² + Campo de futebol (27×47 mínimo)

Faturamento bruto mensal: Aproximadamente R$ 100 mil

Royalties: 9%

Taxa de publicidade: Não possui

Lucratividade média sobre o faturamento: Entre 18 e 25%

Prazo de retorno do investimento: 24 meses

Prazo de contrato: 05 anos

Para maiores informações: https://nextacademy.com.br/franquias