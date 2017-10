REDETV! TRANSMITE NOVA TEMPORADA DA SUPERLIGA DE VÔLEI

Apostando cada vez mais no esporte, a RedeTV! transmitirá a temporada 2017/2018 da Superliga de Vôlei em suas duas categorias, masculina e feminina. Os jogos serão exibidos aos sábados e domingos, ao vivo, às 14h e às 13h, respectivamente, com narração de Marcelo do Ó e comentários dos ex-jogadores Ana Moser e William Carvalho.

As transmissões terão início neste sábado (14) com o confronto entre Sesc-RJ e Funvic/Taubaté pela primeira rodada da Superliga Masculina, diretamente do Ginásio da Tijuca, no Rio de Janeiro. Já no domingo (15), Fluminense X BRB/Brasília abrem o campeonato feminino, no Ginásio da Hebraica, também no Rio de Janeiro.

O torneio contará com 24 equipes, sendo 12 na categoria masculina e 12 na feminina. Participarão desta temporada no feminino: Sesc RJ, Fluminense (RJ), Vôlei Nestlé (SP), E.C. Pinheiros (SP), Renata Valinhos/Country (SP), Vôlei Bauru (SP), BRB/Brasília Vôlei (DF), Dentil/Praia Clube (MG), Sesi-SP, Camponesa/Minas (MG), Hinode Barueri (SP) e São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP). No masculino estarão na disputa da Superliga 17/18 as equipes do Sada Cruzeiro (RJ), EMS Taubaté Funvic (SP), Sesi-SP, Minas Tênis Clube (MG), Montes Claros Vôlei (MG), Vôlei Renata (MG), Lebes/Canoas (RS), Copel Telecom Maringá Vôlei (PR), Caramuru Ponta Grossa (PR), Corinthians-Guarulhos (SP), JF Vôlei (MG) e o estreante Sesc RJ, campeão da Superliga B 2017.

SUPERLIGA MASCULINA

SÁBADO 14.10.17, ÀS 14H

SESC-RJ X FUNVIC/TAUBATÉ

SUPERLIGA FEMININA

DOMINGO 15.10.17, ÀS 13H

FLUMINENSE X BRB/BRASÍLIA

