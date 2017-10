Ipea e Universidade Vanderbilt promovem debate sobre educação

Evento no dia 18 de outubro, no Rio de Janeiro, marca o lançamento da representação da universidade no Brasil

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Universidade Vanderbilt (EUA) realizam no dia 18 de outubro, quarta-feira, no Rio de Janeiro, um debate sobre ensino superior, com a participação de especialistas no tema. O evento marca o lançamento do Capítulo Brasileiro da Universidade Vanderbilt, representação da instituição de ensino que será coordenada por um Conselho Diretor, do qual fazem parte ex-alunos brasileiros da universidade.

O debate ocorrerá na unidade do Ipea no Rio de Janeiro, às 16h. Um dos palestrantes é o professor Claudio de Moura Castro, um dos mais respeitados especialistas econômicos em educação no país e ex-técnico de planejamento e pesquisa do Ipea. Castro vai traçar e criticar os principais pilares da educação no Brasil, do ensino fundamental à pós-graduação.

Convidada para o evento pela Vanderbilt, a professora Carolyn J. Heinrich já lecionou em outras respeitadas universidades americanas e desenvolve pesquisas sobre o Brasil há alguns anos. Ela fará o contraponto à palestra do professor Castro e trará lições do ensino norte-americano que podem contribuir com a melhoria da qualidade da educação brasileira. O debate será mediado por Paulo Levy, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea.

“Apesar do cabedal acadêmico excepcional da dupla de palestrantes, o foco será bem pragmático, voltado para a educação como instrumento de aceleração do crescimento”, explica o coordenador do Capítulo da Vanderbilt no Brasil, Luis Paulo Rosenberg, PhD em economia pela universidade americana. Para ele, o mais importante é que, “depois de anos em que o Brasil deixou de ser um dos principais países-parceiros, a universidade está voltando a ocupar seu espaço, com apoio dos ex-alunos brasileiros”.

Histórico

Fundada em 1873 por Cornelius Vanderbilt, a Universidade Vanderbilt é uma instituição particular de pesquisas localizada em Nashville, no estado do Tennessee (EUA). A universidade recebe, atualmente, mais de 12 mil estudantes e oferece cursos em suas quatro escolas e faculdades de graduação: Faculdade de Artes e Ciências, Escola de Engenharia, Faculdade de Educação e Desenvolvimento Humano, e Escola de Música. A universidade tem também seis escolas de pós-graduação e estudos profissionalizantes: Escola de Estudos Religiosos, Escola de Pós-Graduação, Escola de Direito, Escola de Medicina, Escola de Enfermagem e Escola de Pós-Graduação em Administração.

A instituição mantém capítulos na China, França, Japão, Londres, Coréia do Sul e, agora, no Brasil. Fizeram parte do seu quadro de alunos dois vice-presidentes dos Estados Unidos: John Nance Garner e Al Gore, este último ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Muhammad Yunus, outro ganhador do prêmio, foi aluno do Departamento de Economia da universidade.

IMPORTANTE: Confirmar presença no evento pelo e-mail eventosrj@ipea.gov.br

Jornalistas podem agendar entrevistas antecipadas e solicitar material pelo e-mail ascom@ipea.gov.br

Serviço:

Debate

O Ensino Superior no Brasil: Contrastes com os Estados Unidos.

Anúncio da criação do Capítulo Brasileiro da Universidade Vanderbilt

Palestrantes: Carolyn J. Heinrich – Universidade Vanderbilt; Claudio de Moura Castro – Assessor da Presidência do Grupo Pitágoras

Mediador: Paulo Mansur Levy – Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea

Data: 18/10 (quarta-feira)

Horário: 16h às 17h30

Local: Unidade do Ipea no Rio de Janeiro, auditório Michal Gartenkraut – Avenida Presidente Antônio Carlos, 51, 16º andar, Centro

