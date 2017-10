No Dia das Crianças, shoppings da BRMalls no Rio terão horários especiais para diversão da criançada

No dia 12 de outubro, shoppings estarão abertos com atrações especiais para os pequenos

Na próxima quinta-feira, 12 de outubro, é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia das Crianças. E, para fazer a alegria da criançada nesse dia sem escola e sem aulas, os shoppings da BRMalls no Rio de Janeiro estarão abertos em horários especiais. O NorteShopping e o Recreio Shopping terão lojas abertas das 13h às 21h. Já no Ilha Plaza e no Plaza Shopping Niterói as lojas abrirão das 15h às 21h. Além de lojas, restaurantes, cinemas e demais opções de lazer, os cinco empreendimentos também prepararam programações gratuitas para animar ainda mais o dia dedicado aos pequenos.

E na segunda-feira, 16 de outubro, os shoppings também terão horário diferenciado de funcionamento. Nessa data é comemorado o feriado do Dia do Comércio, por isso lojas e quiosques dos shoppings não abrem, somente as operações das Praças de Alimentação funcionam.

Horários 12 de outubro

Ilha Plaza

Lojas e quiosques: 15h às 21h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Cinema: Conforme a programação

NorteShopping

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de Alimentação: 12h às 21h

Pátio: 12h às 21h

Cinema: Conforme a programação

Plaza Shopping Niterói

Lojas e quiosques: 15h às 21h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Cinema: Conforme a programação

Recreio Shopping

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Cinema: Conforme a programação

Supermercado Pão de Açúcar: 7h às 22h

Droga Raia: 10h às 22h

Shopping Tijuca

Lojas, Lazer e quiosques: 13h às 21h

Alimentação e quiosques de alimentação: 12h às 22h

Cinemas: Conforme a Programação



Horários 16 de outubro

Ilha Plaza

Lojas e quiosques: fechados

Praça de Alimentação e Restaurantes: 12h às 22h

Cinema: Horário de acordo com a programação

NorteShopping

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 12h às 21h

Pátio: 12h às 21h

Cinema: Conforme a programação

Plaza Shopping Niterói

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Cinema: Conforme a programação

Recreio Shopping

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Cinema: Conforme a programação

Supermercado Pão de Açúcar: Fechado

Droga Raia: 10h às 22h

Shopping Tijuca

Lojas e quiosques: Fechados

Alimentação, quiosques de alimentação e Lazer: Facultativo: 12h às 22h

Cinema: Conforme a Programação

Fn | Máquina Cohn & Wolfe