Fintech cria solução de IA para bancos e corretoras

Após dois anos de pesquisa e desenvolvimento, a fintech Allgoo chega ao mercado com objetivo de trazer melhora significativa na relação dos bancos e corretoras com os seus clientes

Parceira estratégica do InovaBra e BMG Digital Lab, programas de inovação do Banco Bradesco e BMG, respectivamente, a fintech Allgoo lança ao mercado, após dois anos de pesquisa e desenvolvimento, a primeira plataforma brasileira de banco digital, com recurso White Label, que auxilia as instituições a ofertarem produtos e serviços aderentes à necessidade individual de cada cliente.

Com previsão de faturamento de 1,5 milhão, para 2017, atualmente a fintech tem sede operacional no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), o maior da América Latina, além de uma nova unidade, recém-inaugurada na zona sul de São Paulo.

Como funciona a plataforma Allgoo?

Segundo um estudo recente da Accenture Banking Technology Vision 2017, 91% dos entrevistados do Brasil acreditam que a tecnologia de inteligência arfiticial revolucionará a maneira como os bancos reúnem informações e interagem com os usuários, e 82% acreditam que dentro de três anos as companhias implantarão a IA como método principal de interação com seus clientes.

Diante deste cenário, a plataforma da Allgoo surge para disponibilizar um guia de investimento, crédito e gestão financeira totalmente digital. Na solução de investimento, por exemplo, o cliente cria o seu perfil, informando o seu objetivo (comprar uma casa, pagar faculdade dos filhos, ter renda extra após aposentadoria, entre outros).

A partir daí, os algoritmos e técnicos da Allgoo, que por sua vez são percebidos como mais isentos, além de serem mais consistentes e menos propensos a vieses, entram em cena para identificar o produto oferecido pelo banco, com melhor rentabilidade, considerando diferentes riscos e prazos de acordo com o objetivo do usuário, que só precisa acompanhar o quanto seu objetivo está concretizado.

“A demanda por serviços digitais é um anseio da sociedade e as instituições financeiras já se deram conta desta realidade. Nossas soluções estão sendo constantemente procuradas e acreditamos que até o fim deste ano já tenhamos fechado cerca de 25 parcerias, uma vez que o uso de Inteligência Artificial para sustentar essas soluções nos bancos é um cenário irreversível mundialmente, e o Brasil não foge à regra”, ressalta o CEO da empresa, Luiz Claudio Macedo.

