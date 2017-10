Marco Antônio de Biaggi e Nandho Brandão comentam sobre superação de câncer

Durante o lançamento da nova coleção de esmaltes da Impala, assinado pela estilista de vestidos de noiva Lethicia Bronstein, “Eu disse Sim”, que ocorreu na capital de São Paulo, uma das principais atrações presente foi o Mestre da Beleza Marco Antônio de Biaggi (52 anos), que concedeu uma entrevista exclusiva e emocionante para o Hair Stylist Nandho Brandão para o programa ‘Você Bonita’ da Tv Gazeta.



No decorrer da entrevista, Marco que enfrentou um linfoma, teve quatro paradas cardíacas e passou por cinco meses em coma, comentou sobre a volta ao salão e sua superação com o câncer. A entrevista ficou ainda mais emocionante pelo fato do Nandho também ter passado por um linfoma e estar curado há 3 anos.A identificação entre os Hair Stylists foi notória, todos se mencionaram, ao ver duas histórias de superação juntas. Nandho confessa que ficou muito nervoso e honrado de poder ter entrevistado Marco Antônio de Biaggi, o profissional que ele sempre se inspirou para ser o que é hoje.

“Nossa quando o programa ‘Você Bonita’ me convidou para fazer essa entrevista eu fiquei muito feliz e tenso ao mesmo tempo, pois estaria com aquele ídolo que a gente se inspira! Pois é, o Marco é pra mim, uma fonte de inspiração”, declara Nandho.

Marco deu várias dicas de tendências dos cabelos para 2018 e falou sobre o seu novo livro “A Beleza da Vida”.