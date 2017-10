Roberto Carlos “Só Para Mulheres” ganha data extra

Devido ao sucesso, Espaço das Américas recebe o rei mais uma vez no domingo, dia 17 de dezembro

Graças ao sucesso de vendas do show dono domingo, dia 10 de dezembro, os reservou mais uma data para uma nova apresentação. O Rei volta ao palco da casa no, em um show voltado especialmente para as mulheres.

Roberto Carlos é um dos poucos artistas que conseguem tocar a alma feminina com suas canções. E é sempre pensando nas mulheres que ele rege sua carreira e chega a São Paulo com o show especial “Só Para Mulheres”. Um espetáculo totalmente dedicado a elas. Exclusivo para o público feminino, todos os serviços voltados para o espetáculo serão compostos por mulheres: Garçonetes, Seguranças, Recepcionistas. Importante: neste show especial o dia será reservado só para elas.

Artista que dispensa apresentações, o ídolo da canção latino-americana está de volta ao país, após temporada de grande sucesso realizada em Portugal, com as casas de espetáculo lotadas em todas as apresentações. Foram 5 shows nas cidades de Lisboa e Porto em comemoração ao seu aniversário.

Para este show especial do Espaço das Américas, Roberto Carlos não deixará de fora os grandes sucessos de carreira. “Detalhes”, “Cama e Mesa”, “Como Vai Você”, “O Concavo e o Convexo”, entre outras.

Serviço – Roberto Carlos “Só Para Mulheres” (Espaço das Américas)

Show: Roberto Carlos no Espaço das Américas

Data: 17 de dezembro de 2017 (domingo)

Abertura da casa: 15h

Início do show: 17h

Censura: 14 anos

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 3.949

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Setor Premium – R$600,00 (inteira) e R$300,00 (meia) | Setor VIP – R$480,00 (inteira) e R$240,00 (meia) |Setor Ouro – R$320,00 (inteira) e R$160,00 (meia) | Setor Prata – R$200,00 (inteira) e R$100,00 (meia) |

Início das vendas: 28 de setembro, quinta-feira, às 10h

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 18h – sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site da Eventim (www.eventim.com.br)

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Informações a imprensa:

Assessoria Espaço das Américas | Talento Comunicação

Fabiana Villela | (11) 98686-3344 | Estela Lopes | (11) 94022-0303 | assessoria@ talentocomunicacao.com.br