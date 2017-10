BGS10: NVIDIA anuncia todas as atrações nos estandes da Acer e da Aorus/Gigabyte

Maior evento de games da América Latina, a BGS (Brasil Game Show) começa nessa quarta-feira (11) no Expo Center Norte, em São Paulo e, para celebrar essa data tão importante para os fãs brasileiros de games, a NVIDIA anuncia todas as atrações equipadas pela plataforma GeForce GTX que estarão nos estandes parceiros Acer e GIGABYTE, onde os jogadores poderão conhecer alguns dos games mais populares do momento rodando no que há de mais moderno no que diz respeito a equipamento. Além das máquinas, embaixadores da empresa, como o influenciador Alessandro Antóquio, o Th3D4rkness, estará presente para agitar os visitantes.

“A NVIDIA está orgulhosa em anunciar que nessa edição da Brasil Game Show a GeForce GTX será a plataforma oficial dos estandes da Acer e da GIGABYTE. A GPU é o componente mais importante de um PC gamer e é até natural que a GeForce GTX seja a plataforma escolhida para rodar os games das duas das mais importantes expositoras de PC gamer do evento”, explica Richard Cameron, Country Manager da NVIDIA no Brasil.

Além das duas marcas, outro grande destaque da BGS 2017, que será turbinado pela plataforma GeForce GTX, é o game de corrida Need for Speed: Payback. O game que promete ser um dos mais procurados nos estandes da Warner e também da Voxel estará rodando na poderosa GeForce GTX 1080 Ti, que reproduzirá o game em altíssimas configurações gráficas e de performance.

NVIDIA no estande da Acer – o que ver:

Poderosos notebooks – Os dois notebooks gamer mais poderosos do mercado nacional, o Predator 21X e Predator Triton 700 marcarão presença no estande da Acer. O Predator 21X estará exposto ao público com o seu alto desempenho, garantido pelas duas placas NVIDIA GeForce GTX 1080 em SLI e cinco coolers com tecnologia Acer LiquidLoop.

Um tributo ao PC Gaming – O espaço da Acer contará com seis ilhas de experiência de jogos. Totalmente equipada com plataforma GeForce GTX, as máquinas disponíveis nesses locais incluem os aclamados League of Legends, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Playerunknown’s Battlegrounds e Middle Earth: Shadow of War.

Destiny 2 – O FPS mais aguardado do ano para PCs só chega às lojas em no dia 24 de outubro, mas a NVIDIA levará o game ao estande da Acer. Com uma performance superior do que qualquer outra versão já lançada do game, o Destiny 2 de PC rodará poderosos notebooks equipados com GeForce GTX 1080, entre eles, o novíssimo modelo Triton, um Notebook com design Max-Q, extremamente fino, leve e silencioso. Além disso, Flávia Eikani, do site WoW Girl, participará de uma disputa 1×1 do jogo contra um sorteado do público visitante do estande.

e-Sport – Fãs de e-sports poderão participar de seções de Meet & Greet com diversas personalidades e atletas do e-Sport, como os jogadores Esa, Yang e Revolta, do Keyd Stars, CherryGumms da equipe Black Dragons e Akrinuss e Dynquedo, do time OPK.

Sala de projeção – Esse ambiente – que promete ser muito disputado pelos jogadores e contará com todos os títulos disponíveis para gameplay do estande em um telão -, será equipado com uma poderosa máquina de jogos equipada com GeForce GTX. Lá, o jogador poderá curtir qualquer jogo disponível no estande. Vale lembrar que, para aproveitar essa experiência única, os visitantes precisam pagar em Predator Coins, notas de dinheiro exclusivas do estande que serão oferecidas a cada participação do visitante na Acer.

Palco Predator Experience – o palco terá apresentações de grandes nomes do universo gamer, como os embaixadores da NVIDIA, os influenciadores Silvio Santos do CS, Alessandro Antoquio, o Th3D4rkness, Juliana “showliana” Maransaldi e Flávia Eikani, do WoW Girl. Eles agitarão as atividades, que contarão ainda com outras personalidades do mundo dos games, como BRTT, Sidão do Game, Castro Brothers, Black Dragons, Operation Kino, Keyd Stars, e muito mais.

Agenda completa:

Quinta-feira, 12 de outubro de 2017 17h – 19h Batalha 1×1 com WoW Girl (Flávia Eikani) 19h – 21h Meet & Greet com WoW Girl (Flávia Eikani) Sexta-feira, 13 de outubro de 2017 17h – 19h Batalha 1×1 de Destiny 2 e Rainbow Six Siege entre Bia e Ishiro (Casamento Nerd) 19h – 21h Meet & Greet com Bia e Ishiro (Casamento Nerd) Sábado, 14 de outubro de 2017 17h – 19h Interação com Silvio Santos do CS 17h – 19h Meet & Greet com Showliana Domingo, 15 de outubro de 2017 17h – 19h Interação com Silvio Santos do CS 17h – 19h Meet & Greet com Showliana

NVIDIA no estande da GIGABYTE – o que ver:

Destiny 2 – Um dos jogos mais aguardados do ano, Destiny 2 estará à disposição dos jogadores em 20 estações de jogo equipadas pela Geforce GTX 1080 Founders Edition. Uma dessas estações exibirá imagens em um monitor Ultra Wide Curvo com G-SYNC. Acer Predator X34, com resolução de 3440×1440 em 100Hz.

League of Legends – Fãs de e-sports poderão participar de uma divertida disputa com jogadores profissionais do time ProGaming de uma forma nada convencional: além de um jogador controlando o personagem com o mouse, os demais ficarão responsáveis por quatro teclas gigantes, que controlarão as magias.

Outros games – Uma ilha com cinco computadores estará disponível para disputas individuais de Counter Strike: Global Offensive, valendo prêmios. Em outro espaço, o jogo de tiro em primeira pessoa Overkill VR também estará à disposição. Por fim, um simulador com movimentos oferecerá a experiência legítima de pilotar um carro de Fórmula 1.

Influenciadores – Embaixadores oficiais da NVIDIA, Alessandro Antoquio, o Th3D4rkness e Renato Estranho, do Bunkernerd, estarão no palco agitando os visitantes. Outra influenciadora presente na Aorus/GIGABYTE será Juliana “showliana” Maransaldi. Todos estarão disponíveis para sessões de Meet&Greet, com sorteio de brindes.

Por fim, outra atração imperdível é a exposição de um casemod criado pelo artista Maciel Barreto. A obra equipada com uma GPU GIGABYTE GeForce GTX 1060 mostra um detalhado busto humanóide controlado por um alienígena.

Agenda completa:

Quinta-feira, 12 de outubro de 2017 16h – 17h The Darkness – Bate papo com visitantes e gameplay em VR 17h – 18h Quizz com embaixadores NVIDIA – Perguntas e respostas valendo prêmios 20h – 21h Quizz com embaixadores NVIDIA – Perguntas e respostas valendo prêmios Sexta-feira, 13 de outubro de 2017 14h – 15h Quizz com embaixadores NVIDIA – Perguntas e respostas valendo prêmios 16h – 17h Renato Estranho/Bunkernerd – Bate papo com visitantes e gameplay em VR 17h – 18h Showliana com The Darkness – Bate papo com visitantes e gameplay em VR 20h – 21h Quizz com embaixadores NVIDIA – Perguntas e respostas valendo prêmios Sábado, 14 de outubro de 2017 13h – 14h Quizz com embaixadores NVIDIA – Perguntas e respostas valendo prêmios 16h – 17h Flávia “Eikani” (WoWGirl) – Bate papo com visitantes e Gameplay VR Petar Neto (Caster e influenciador de Blizzard) – Bate papo com visitantes e Gameplay 20h – 21h Quizz com embaixadores NVIDIA – Perguntas e respostas valendo prêmios Domingo, 15 de outubro de 2017 14h – 15h Quizz com embaixadores NVIDIA – Perguntas e respostas valendo prêmios 15h – 16h Flávia “Eikani” (WoWGirl) e Casamento Nerd – Bate papo com visitantes e Gameplay 17h – 18h Renato Estranho/Bunkernerd – Bate papo com visitantes e gameplay em VR 20h – 21h Quizz com embaixadores NVIDIA – Perguntas e respostas valendo prêmios

A BGS 2017 acontece de 11 a 15 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para mais informações, visite o site oficial (http://www.brasilgameshow.com.br/).

Serviço:

Estande Acer e Aorus/Gigabyte na Brasil Game Show

Quando: de 11 a 15 de outubro

Onde: Expo Center Norte, na Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo, SP.

Mais informações: http://www.brasilgameshow.com.br/

