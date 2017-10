MPE vai apurar data de convocação de aprovados em concurso da Agepen

12 OUT 2017 – Por GLAUCEA VACCARI – 16h:36 – Correio do Estado

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito civil para apurar a data em que serão convocados para posse os candidatos aprovados no concurso público para o quadro de pessoal da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Edital de instauração do inquérito civil público será publicado na edição de amanhã (13) do Diário Oficial do MPE, que já está disponível para consulta no site do órgão.

Inquérito foi instaurado pela 50ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande. Conforme a publicação, será apurado a data em que os 91 candidatos que ainda faltam ser chamados para posse, serão convocados.

No concurso foram aprovados 435 candidatos, para atuar nas áreas de segurança e custódia, segurança e perícia e administração e finanças.

No início de abril, 200 agentes penitenciários aprovados foram convocados. Depois, houve nova convocação em 31 de maio, desta vez de 120 aprovados. 91 candidatos, que já passaram pelo curso de formação, ainda aguardam pelo chamamento.

Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, disse no início desta semana que todos serão chamados. Governo sustenta que, por lei, tem até dois anos para realizar a convocação.

“Serão chamados dentro do compromisso que nós temos com a categoria, para poder colocar eles como servidores da ativa, mas já é um compromisso da administração em chamá-los, então não vai ter problema”, afirmou Azambuja na segunda-feira (9).

Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sinsap) já cobrou diversas vezes pelo chamamento dos aprovados, afirmado que há deficit de profissionais.