Santos empata, e Corinthians abre dez pontos na liderança do Brasileiro 

12 OUT 2017 – Por FOLHAPRESS – 18h:44 – Correio do Estado

O Corinthians não entrou em campo, mas deu mais um passo para ficar com o título do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (12), o Santos, principal rival na disputa, apenas empatou com a Ponte Preta por 1 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, pela 27ª rodada da competição.

A equipe dirigida por Levir Culpi projetava uma vitória para manter o bom momento -vinha de triunfos contra Atlético-PR e Palmeiras. Com o empate, soma agora 48 pontos -dez a menos do que o Corinthians.

A expectativa era diminuir a diferença nas próximas três rodadas, quando enfrentará adversários que lutam contra o rebaixamento: Sport, Atlético-GO e Vitória, jogo marcado para segunda-feira (16), às 20h, no Pacaembu.

Já o Corinthians terá como adversários dois que estão entre os seis primeiros colocados: Grêmio e Botafogo. Antes, porém, recebe o Bahia.

A diferença entre os dois clubes, porém, já foi maior. Após o término da primeira metade do campeonato, o time de Carille tinha 12 pontos a mais na ponta do torneio. Na oportunidade, o vice-líder era o Grêmio, enquanto o Santos ocupava a terceira posição.

O time gaúcho despencou na tabela de classificação e agora ocupa a quarta colocação -está atrás também do Cruzeiro, que soma 47 pontos e tem um jogo a mais.

No duelo com a Ponte Preta, a equipe santista foi surpreendida logo aos 4 minutos após um gol do volante Naldo, que aproveitou uma saída errada de Vanderlei em um cruzamento.

Com o gol sofrido, o Santos encontrou dificuldades para superar as linhas de marcação da Ponte Preta.

Quando conseguiu, parou no goleiro Aranha, que fez uma excelente defesa em cabeçada de Lucas Veríssimo.

A equipe só conseguiu o empate aos 44 minutos com Ricardo Oliveira, que completou um cruzamento de Bruno Henrique. Antes da igualdade, o time de Campinas perdeu uma boa oportunidade de ampliar o placar com Lucca que, da pequena área, chutou por cima do gol.

No segundo tempo, o Santos teve até mais domínio, mas criou apenas duas oportunidades de gol com Bruno Henrique em jogadas pelo lado direito. Na primeira, o atacante cabeceou e parou em Aranha, enquanto na outra mandou também de cabeça para fora.

A Ponte Preta ainda terminou a partida com um jogador a menos após a expulsão de Fernando Bob, aos 39 minutos.

PONTE PRETA

Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Naldo (Jadson); Emerson Sheik (Léo Gamalho), Jean Patrick (Felipe Saraiva), Fernando Bob e Danilo Barcelos; Lucca. T.: Eduardo Baptista

SANTOS

Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. T.: Levir Culpi

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas

Juiz: Raphael Claus (SP)

Cartões amarelos: Naldo, Luan Peres e Fernando Bob (PON); Lucas Lima e Zeca (SAN)]

Cartão vermelho: Fernando Bob (PON)

Gols: Naldo (PON), aos 4 minutos, e Ricardo Oliveira (SAN), aos 44 minutos do primeiro tempo