Polícia identifica alvo de homens que feriram 3 pessoas a tiros no Leblon

A Polícia Civil identificou o alvo dos dois homens que na quarta-feira (11) à tarde entraram armados na Cruzada São Sebastião, conjunto habitacional situado no Leblon (zona sul do Rio), dispararam vários tiros, feriram três pessoas e tentaram fugir – um conseguiu e outro foi preso.

Segundo a polícia, a dupla queria matar o suposto líder do tráfico na Cruzada, Gláucio Lopes de Souza, que foi ferido em um braço e está internado sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto, também no Leblon. Diante da acusação contra Souza, a Justiça decretou na madrugada desta quinta-feira (12) a prisão temporária dele, pedida pela Polícia Civil.

A polícia suspeita que a tentativa frustrada de homicídio tenha sido um reflexo do confronto entre grupos de traficantes rivais que desde 17 de setembro aterroriza os moradores da favela da Rocinha, também na zona sul e perto da Cruzada. Os dois homens que foram ao conjunto habitacional são aliados de Antônio Bonfim Lopes, o Nem, ex-líder do tráfico na Rocinha, enquanto o alvo integra o grupo de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, ex-aliado e atual inimigo de Nem. Tanto Nem como Rogério 157 integravam a facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA), mas em função do rompimento Rogério 157 teria se transferido para o Comando Vermelho (CV), suspeita a polícia.

Por volta das 17h de quarta-feira, Diego Barbosa Alves e Gabriel Teixeira Mendes entraram na Cruzada São Sebastião pela Rua Humberto de Campos, foram até o bloco 2, localizaram Souza e atiraram contra ele. Acertaram o alvo em um dos braços, e também feriram outras duas moradoras do conjunto habitacional: Rosilena Medeiros, de 49 anos, atingida no braço esquerdo, e uma adolescente de 17 anos, ferida no tórax. As três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Miguel Couto.

Mendes conseguiu fugir e está sendo procurado. Alves entrou em um ônibus municipal e acabou detido, quando o veículo trafegava pela rua Visconde de Pirajá. Segundo a Polícia Militar, ele portava uma pistola Glock de calibre 9 milímetros. Os dois devem ser indiciados por triplo homicídio tentado.