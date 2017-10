Dados oficiais indicam 31 mortes devido aos incêndios ocorridos na Califórnia

13 OUT 2017 – Por G1 – 08h:01 – Correio do Estado

Os devastadores incêndios no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, já mataram 31 pessoas, segundo a última atualização divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios do estado. As autoridades do Estado norte-americano informam ser a pior tragédia com fogo na região em 84 anos.

O número de mortos ultrapassou os 25 de um incêndio nas colinas de Oakland em outubro de 1991, também os 29 que morreram em um incêndio no Griffith Park, em Los Angeles, em 1933.

Mas a contagem de vítimas ainda pode subir, uma vez que há centenas de desaparecidos.

O xerife do condado de Sonoma, Robert Giordano, disse que apenas em seu território foram encontrados 17 cadáveres, dos quais 10 foram identificados e correspondiam a pessoas entre 57 e 95 anos.

O oficial especificou as dificuldades envolvidas na identificação dos mortos já que, enquanto alguns dos restos humanos que encontraram estavam “intactos”, outros são “meramente cinzas e ossos”.

Após vários dias de medo, tensão e uma luta complicada contra as chamas, os bombeiros e serviços de emergência conseguiram pequenos e lentos avanços contra 20 incêndios que continuam ativos, dispersos em diferentes zonas e variados em sua extensão, que devastaram no total mais de 77 mil hectares.

Um dos focos mais preocupantes é o de Tubbs, que nas últimas horas cresceu até alcançar uma superfície calcinada perto dos 14 mil hectares no condado de Napa.

O maior de todos que permanecem ativos é o de Atlas, nos condados de Napa e Solano, em torno dos quase 18 mil hectares devastados e com 3% do fogo controlado.

Até a última quarta (11), pelo menos 3,5 mil edifícios tinham sido destruídos pelas chamas, incluindo moradias e comércios, e mais de 20 mil pessoas tinham sido retiradas de suas casas como medida de precaução.

Previsão do tempo

O Serviço Nacional do Clima dos Estados Unidos alertou na manhã de quinta para a persistência de “condições climáticas críticas para incêndios” na área nos próximos três dias. Não há expectativa de chuva, e ventos secos de mais de 55 km/h estão soprando do norte.