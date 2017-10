Testemunhas encontram homem morto com várias facadas

Juarez da Silva sofreu golpes no tórax, costas, braço e mãos

12 OUT 2017 – Por RODOLFO CÉSAR – 08h:29 – Correio do Estado

Juarez da Silva, de 57 anos, foi encontrado com perfurações de arma branca no tórax, costas, braço e mãos em fazenda que fica no município de Brasilândia. Ele morreu no local provavelmente por conta dos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o assassinato, que aconteceu na manhã de quarta-feira (11). Quando acionados, os policiais chegaram no local do crime e não encontraram documento da vítima. Ela estava caída sobre uma poça de sangue.

Depois de apuração, foi possível identificar o homem e o corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas, onde vai ser submetido à perícia.

O site JPnews divulgou que a equipe de investigação que acompanha o assassinato é chefiada pelo delegadoThiago Passos.

Conforme divulgado pela polícia ao JPnews, Juarez pode ter sido morto entre a noite de terça-feira (10) ou madrugada do dia 11. Ele já apresentava rigidez cadavérica.

Testemunhas o encontraram caído no chão e chamaram por socorro. Até a publicação desta matéria, ainda não tinha sido divulgado a prisão de suspeito.