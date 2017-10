Criança de 2 anos é uma das vítimas de acidente com três mortes na BR-262

Vítimas eram de SP e seguiam para um velório em Camapuã

7 OUT 2017 – Por MARIANE CHIANEZI – 14h:39 – Correio do Estado

Identificados como Flávio Nippo e Laís Tyeme Nippo as vítimas que morreram ontem (06) à tarde, em acidente na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. Uma criança, de 2 anos e 8 meses, identificada como Alice Paira, também está entre vítimas. Ela foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa, a menina foi encaminhada em estado grave para a unidade, onde sofreu uma parada cardiorespiratória. Criança foi reanimada por meia hora, mas morreu por volta das 17h30.

Conforme informações de sites locais da cidade de Paulicéia (SP), Flávio era pai de Laís e a jovem era mãe da pequena Alice. Família tinha como destino um velório em Camapuã. Flávio, que não teve idade divulgada, era proprietário de uma autoelétrica na cidade onde morava.

No carro ainda estavam mais dois ocupantes que não tiveram identidades confirmadas. Eles seguem internados no Hospital Municipal de Ribas.

A reportagem entrou em contato com o delegado da 1ª DP de Ribas, Rafael Kenji Koshimizu e com o hospital de Ribas do Rio Pardo para apurar outros detalhes sobre o acidente, mas as ligações não foram atendidas.

*Atualizada às 18h30 para atualização de informação