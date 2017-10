Empregada “empresta” carro de patrão para namorado sair com amigos

Namorado da empregada bateu o carro e fugiu de policial

13 OUT 2017 – Por Izabela Jornada – 09h:01 – Correio do Estado

Empregada “empresta” carro Honda, modelo HR-V, do patrão para namorado sair à noite e comprar cervejas. Os donos de residência, que fica na Vila Morumbi, viajaram e deixaram empregada, 35 anos, cuidando da casa, porém ela emprestou o carro dos donos para namorado, 25 anos, sair com amigos.

Na noite de ontem (12), por volta das 22h45, policial federal flagrou indivíduo conduzindo veículo perigosamente. O namorado da empregada estava dirigindo, em alta velocidade, o HR-V e acabou batendo em outro veículo, na Avenida Interlagos.

Ao ser abordado pelo policial federal, que tentava anotar a placa, o agente foi surpreendido por três homens que desceram do carro com armas de fogo.

Diante disso, o policial sacou a arma e deu disparos contra os criminosos, na tentativa de se defender. Em seguidas os autores fugiram, mas o policial conseguiu anotar a placa.

Após identificarem o dono do veículo, policiais ligaram para o proprietário que estava viajando desde o dia 09 de outubro. O dono do veículo declarou que deixou a casa aos cuidados da empregada e que o carro ficou estacionado na garagem da residência.

Policiais chegaram até a residência da vítima, onde encontraram a empregada que confirmou que estava cuidando do local enquanto a família estava viajando.

O veículo estava estacionado, com estragos na parte da frente e de trás, conforme relatado pelo policial federal.

A empregada confirmou aos policiais que seu namorado havia saído com o veículo da família para comprar cerveja na noite anterior e que ele e os amigos voltaram sem nenhuma bebida e não esclareceram o que ocorreu.

Mas a polícia encontrou, no celular da empregada, conversas com o namorado e também fotos de armas de fogo que ele mandava pra ela. Com os indícios, policiais prenderam a empregada que foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.