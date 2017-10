Outubro Rosa – Debate sobre a superação no tratamento de câncer

Flávia Flores Idealizadora do projeto Quimioterapia e Beleza. Formada em Administração, estudou também Moda, Letras/Inglês e Aviação Comercial; trabalhou em grandes empresas, em diversas vertentes do mercado de moda nacional e internacional, atuando como modelo, produtora, figurinista, gerente e representante comercial, gerente de marketing e no desenvolvimento de produtos, entre outros.