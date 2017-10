Incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros mantêm visitações fechadas

As visitações ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na região de Alto Paraíso de Goiás (GO), continuam suspensas nesta sexta-feira (13).

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo parque, disse que a medida é de segurança para os visitantes, pois os focos de incêndio continuam na unidade de conservação.

Nessa quinta-feira (12), o parque também esteve fechado. Aviões tanque foram usados no combate ao fogo. Cerca de 50 brigadistas também atuaram em terra no para evitar o incêndio.

A temperatura em Alto Paraíso chega a máxima de 37 graus Celsius (ºC). A umidade mínima pode chegar a 25%. Não há previsão de chuvas.

Caso haja uma diminuição dos focos de incêndio, o Parque poderá ser reaberto neste sábado (14). Outros atrativos fora do parque, que não foram afetados pelo fogo, estão abertos durante o feriado prolongado.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, criado em 1961, protege uma área aproximada de 240.6114 ha do Cerrado. São diversas formações vegetais; centenas de nascentes e cursos d água; rochas com mais de 1 bilhão de anos, além de paisagens de rara beleza, com feições que se alteram ao longo do ano.

O parque também preserva áreas de antigos garimpos, como parte da história local e foi declarado Patrimônio Mundial Natural, em 2001, pela Unesco. Além da conservação, o parque tem como objetivos a pesquisa científica, a educação ambiental e a visitação pública.

EBC