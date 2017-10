Prevenção é chave para ter qualidade de vida

No Dia do Fisioterapeuta, especialista da Anhanguera oferece dicas para a manutenção da saúde

A boa saúde, além da genética, é consequência das escolhas e hábitos de vida das pessoas. Implementar posturas saudáveis no dia a dia e fazer acompanhamento de saúde preventivo são o caminho para a tão almejada qualidade de vida. Em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta, celebrando hoje, é importante o destaque para este profissional, capacitado para atuar na promoção e manutenção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação.

A fisioterapia torna-se cada vez mais necessária e determinante para o bem-estar das pessoas, pois proporciona resultados significativos quando há uma intervenção direcionada, específica e individualizada. “A visão de que a fisioterapia é focada apenas na recuperação de lesões está ultrapassada. A ação do fisioterapeuta é adiar as instalações das incapacidades ocasionadas com o processo do envelhecimento, tratar as alterações motoras e funcionais decorrentes de doenças e problemas associados e trabalhar a reabilitação. A prática constante melhora a capacidade funcional, impactando positivamente na qualidade de vida do indivíduo,” esclarece professora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Fernanda Guerreiro de Paula. Somado a isso, estão também a prática de atividade física regular, a alimentação balanceada e o uso moderado de bebidas alcoólicas, cruciais para diminuir agravos na saúde.

A especialista ainda explica que identificação precoce de doenças aumenta as chances de um tratamento eficaz e que, com uma avaliação inicial podem ser encontrados “fatores de riscos de possíveis lesões, com isso é possível elaborar um conjunto de exercícios específicos e funcionais que focam na correção postural, na melhora da ativação muscular, ajudando assim, a retardar o aparecimento do problema”.

As sessões de fisioterapia também podem fazer parte da rotina de exercícios, uma vez que ajudam a melhorar o condicionamento físico. “A potencialização de capacidades como força, flexibilidade e equilíbrio resulta em uma melhora nas atividades de vida diária, diminuindo a fadiga a pequenos esforços e o risco de quedas e acidentes, minimizando as mudanças biológicas do envelhecimento, refletindo no controle de doenças crônicas”, explica a professora. Por esses motivos, a fisioterapia é muito utilizada para o tratamento de pessoas da terceira idade e para melhorar a performance de praticantes de diversos tipos de esporte.

