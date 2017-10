Construtora Enxerga Maiores Oportunidades em Região Metropolitana

Foto: Divulgação

As cidades brasileiras estão crescendo e grande quantidade de pessoas estão fazendo o caminho oposto, trocando a capital por cidades próximas de São Paulo

A Danpris Construtora, sediada em Osasco, na grande São Paulo, optou por investir na região metropolitana ao perceber um mercado em crescimento. Osasco é a sexta cidade mais populosa do estado, tendo o 8º maior PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, e o segundo maior do Estado de São Paulo, conforme dados do IBGE 2016.

Sabendo disso, a Construtora, que investe no Plano Minha Casa Minha Vida, enxerga um novo modo de construção para o cenário atual. “Unindo qualidade de vida, comércio e serviços, lançamos no ano passado, o Terraço Quitaúna – um empreendimento enquadrado no Plano Minha Casa Minha Vida, com terraço gourmet e estrutura completa de lazer nas áreas comuns, trazendo o que a família busca para viver em um ambiente harmônico. Já contabilizamos 75% de unidades vendidas” – explica Dante Seferian, CEO da Danpris.

Os imóveis na região metropolitana são mais baratos quando comparados aos de mesma metragem na capital. Além disso, com a melhora da confiança do consumidor, as construtoras pensam em lançar novos empreendimentos, o que traz novos investidores e gera mais empregos. “Diante desse reaquecimento do mercado da construção civil, já é possível pensar em novas plantas que tragam condições acessíveis de compra e qualidade de vida” – conta Dante.

Outra percepção que a construtora Danpris teve foi em relação aos apartamentos mais enxutos e bem aproveitados – Segundo apurado em relatório da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio), no final do ano, os imóveis que mais se destacaram nos últimos meses foram os de dois dormitórios, que variam em área útil entre 45 m² e 65 m², na faixa de preço entre R$ 225 mil e R$ 500 mil, e com volume de vendas maior de imóveis na planta – “Hoje, as famílias estão cada vez menores, buscam regiões tranquilas e o terraço gourmet se torna cada vez mais desejado para quem busca um espaço de lazer dentro de casa” – afirma o CEO.

Dante explica que o relatório da Embraesp salienta o que a Construtora está executando há mais de dois anos – investindo em novidades e facilidades nas condições de pagamento – “exemplo disso foi o Terraço Quitaúna quando oferecemos condições atrativas para o pagamento, com zero de entrada, parcelas pequenas durante a construção e a vantagem do comprador poder parcelar a entrada, usando inclusive, o 13º”.

Sobre a Danpris

A Danpris Construções e Empreendimentos Imobiliários atua há 40 anos no mercado. A empresa, fundada porPedro Avedis Seferian, iniciou as atividades construindo empreendimentos comerciais e residenciais, focando em condomínios fechados de residência, loteamentos e também em edifícios comerciais.