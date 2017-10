Rafa Prado coloca Kevin Harrington, um dos Sharks originais da série Shark Tank, a um grau de distância de participantes do programa Mastery 

Programa ocorre de hoje 13 a domingo 15/10 em São Paulo e promove interação ativa com o head trainer mundial de vendas e marketing

A etapa do programa Mastery, criado pelo empresário e mentor Rafa Prado, começa hoje 13 de outubro e vai até 15 de outubro no Hotel Tivoli, em São Paulo. Trata-se de uma formação executiva de alto nível que contará com uma sessão de business máster com Kevin Harrington, empresário global que ficou conhecido como criador do infocomercial “As seen on TV” e já movimentou mais de 4 bilhões de dólares com o lançamento de 500 produtos em todo o mundo.

A proposta do programa é trazer para o Brasil os maiores gurus do mundo nas áreas de marketing, vendas e negócios para um evento com interação ativa e proximidade entre cada um dos cerca de 200 membros do programa. Com um grupo seleto de empresários, executivos e empreendedores, o evento consiste em uma jornada de 3 imersões com os melhores head trainersdo mundo para incrementar resultados de empresas e seus profissionais.

Kevin Harrington é também um dos Sharks originais da consagrada série Shark Tank do canal ABC e já lançou mais de 20 negócios que cresceram mais de 100 milhões de dólares em vendas cada um. “Kevin me mostrou que mesmo empreendendo em múltiplas frentes, eu ainda tinha muito o que aprender para me tornar um verdadeiro empreendedor serial”, declara Rafa Prado.

Na próxima etapa do programa, que ocorre de 10 a 12 de novembro, é a vez de Kane Minkus conduzir 3 dias de treinamento. Ele é considerado um dos maiores especialistas do mundo em branding e monetização de marcas pessoais. É o headtrainer número 1 da Europa e já capacitou mais de 100 mil pessoas e já dividiu palcos com Sir Richard Branson, Bill Clinton, Tim Ferris, Tony Blair, Tony Robbins, Robert Kyosaki entre outros grandes players.

O Mastery foi criado a partir de metodologias baseadas na resolução de problemas com alguns dos maiores especialistas do mundo e contínuo estímulo às conexões. “O propósito do evento é oferecer atalhos para que os empresários possam estar a apenas 1 grau de distância dos maiores executivos e nomes do mundo”, esclarece Rafa Prado, criador do Mastery e outros eventos geradores de 8 dígitos de faturamento.

A primeira etapa da trilogia ocorreu em setembro sob o comando de Robert Cialdini, criador do conceito gatilhos mentais e autor de best-sellers. Durante o Mastery, alguns participantes tiveram a oportunidade de fechar novas parcerias como, por exemplo, Luiz Tabayama, especialista no mercado financeiro: “Nesses últimos dois dias fechei mais de R$100 mil em contratos”, aponta.

Sobre Rafa Prado

Rafa Prado é fundador e presidente da BCY e movimenta anualmente mais de 20 milhões de reais com a criação de produtos digitais, eventos e imersões no Brasil e exterior com personalidades e grandes empresários. Rafa é também autor do best seller “100 Graus, O Ponto de Ebulição do Sucesso” e realizador do evento Ebulição Instantânea, um divisor de águas no cenário nacional.

Serviço:

Local: Hotel Tivoli Mofarrej – Al. Santos, 1437 – Cerqueira César

Horários: de 13 a 15/10, iniciando na sexta-feira, das 14h às 18h, onde haverá um coquetel de recepção a partir das 19h30. Nos mais dias, as atividades iniciam às 9h30 e se encerraram às 19h, com intervalos para almoço e coffee break para networking.

Informações e inscrições:

www.rafaprado.com.br/mastery

