Com patrocínio da EMS, atleta de Hortolândia chega à final  do Campeonato Brasileiro de Karatê 

Etapa é disputada em Lauro de Freitas, na Bahia

São Paulo, 13 de outubro de 2017 – A cidade de Hortolândia conta com uma representante de peso na final do Campeonato Brasileiro de Karatê, disputada entre os dias 11 e 14 de outubro em Lauro de Freitas, na Bahia. Trata-se da atleta Giulianni Andreotti, de 14 anos, que já é considerada um dos grandes destaques do esporte. A jovem, que conta com o patrocínio da EMS, maior laboratório farmacêutico no Brasil, disputa as categorias “20 – Cadete 14/15 anos – Faixa roxa a preta” e “122- Cadete 14/15 anos – Faixa roxa a preta +54kg”. A competição será transmitida pelo canal SporTV neste sábado. No dia seguinte (15/10), ela ainda participará do Campeonato Brasileiro Escolar da modalidade.

Em 2017, Giulianni foi campeã Shiai do 5º Open Internacional de Karate Arnold Classic South America e vice-campeã Shiai do Campeonato Paulista, na fase classificatória. Para Carlos Nahum, diretor de Marketing da unidade de Genéricos da EMS, “é uma satisfação podermos incentivar o esporte na vida dos jovens da região. Estamos muito felizes em unir a marca EMS a atletas como a Giulianni que, com certeza, trarão ainda mais conquistas para Hortolândia e motivarão outros a seguirem o mesmo exemplo”, afirma.

A EMS mantém diversos apoios na área esportiva pelo Brasil, incluindo caminhadas, etapas tradicionais de corrida de rua e outras iniciativas regionalizadas direcionadas à saúde. Além de patrocinar eventos voltados à prática do esporte amador, a EMS investe fortemente em modalidades profissionais dentro do automobilismo, do vôlei e do basquete, além de algumas equipes de futebol profissional.

