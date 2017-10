SODEXO DEBATE O FUTURO DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFERÊNCIA GLOBAL

Com o tema “Explorar Novas Soluções para as Necessidades do Amanhã”, evento mundial da companhia será realizado em Londres, entre os dias 16 e 17

São Paulo, outubro de 2017 – Conhecida por levar mais qualidade de vida ao dia a dia de seus clientes, consumidores e colaboradores por meio dos serviços que oferece, a Sodexo realiza nos dias 16 e 17 de outubro a II Conferência de Qualidade de Vida. O evento, que acontece no Old Billingsgatede Londres, tem o objetivo de debater sobre as inovações que ajudarão a construir um modelo de crescimento da humanidade mais inclusivo e que atenda às necessidades do amanhã.

Esta é a segunda edição da conferência, sendo que a primeira, realizada em 2015, na cidade de Nova Iorque, lançou um movimento definitivo de líderes globais em busca de um modelo econômico que promovesse o crescimento e também a satisfação pessoal nas organizações e na sociedade.

Dentre os principais palestrantes da II Conferência de Qualidade de Vida Sodexo, estão; Raymond Kurwell, Diretor de Engenharia do Google; Jane Fonda, Atriz, escritora e ativista política dos EUA; Frances X. Frei, SVP de Liderança e Estratégia do Uber, Michel Landel, CEO da Sodexo; Sophie Bellon, Presidente do Conselho de Diretores da Sodexo, entre outros importantes líderes empresariais, influenciadores, ativistas e educadores.

Durante os dois dias de evento, serão apresentados e debatidos temas como: Seis ideias fundamentais que conduzem o futuro da qualidade de vida; Como os ecossistemas inovadores na educação influenciam a experiência de aprendizagem; O que é necessário para desbloquear o engajamento dos colaboradores; Projetando a vida através da idade; Os cidadãos significam negócios e as empresas sabem disso; Cidades e Moradores: Parceria para o Progresso, entre outros.

“Esta edição da Conferência Sodexo de Qualidade de Vida reúne importantes personalidades de todo o mundo para explorar os desafios de levar mais bem-estar, saúde e educação para as pessoas. Ao realizar esse evento, a Sodexo olha para o futuro ao mesmo tempo em que mantem o foco em sua missão de melhorar a qualidade de vida de quem servimos por meio do desenvolvimento econômico, social e ambiental dos locais em que atuamos”, comenta Geraldo França, diretor-presidente da Sodexo Benefícios e Incentivos Brasil.

Já Andreia Dutra, presidente da Sodexo On-site Brasil, acredita que o evento é uma excelente oportunidade para a troca de informações e experiências sobre o tema. “A manutenção e melhoria da Qualidade de Vida é extremamente importante para todas as pessoas e empresas ao redor do mundo. Por este motivo, buscamos constantemente incorporá-la e oferecê-la em todos os nossos serviços”, explica a presidente.

Sobre a Sodexo

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, a Sodexo é a líder mundial em serviços que geram qualidade de vida, um fator essencial para os indivíduos e para o desempenho das organizações.

Operando em 80 países, a Sodexo atende 75 milhões de clientes todos os dias, por meio da combinação única de serviços On-site, serviços de Incentivo e Reconhecimento e Serviços Pessoais.

Com uma ampla gama de serviços, a Sodexo oferece para os clientes uma oferta integrada desenvolvida em 50 anos de experiência: desde recepção, manutenção e limpeza até serviços de alimentação, gestão de equipamentos e facilities; cartões de benefícios, incentivo e reconhecimento como Refeição Pass, Alimentação Pass, Gift Pass, Premium Pass e Combustível Pass para os funcionários até os serviços de concierge. O sucesso e o desempenho da Sodexo estão baseados em sua independência, no modelo financeiro do negócio e na habilidade em desenvolver-se constantemente e engajar seus mais de 425 mil funcionários ao redor do mundo.

Há 11 anos, o grupo marca presença no Índice Dow Jones de Sustentabilidade, renomado ranking que avalia de forma criteriosa as iniciativas das empresas junto ao meio ambiente e com os stakeholders.

