PMA autua em R$ 900,00 pescador aquidauanense por captura de pescado ilegalmente

Campo Grande (MS) – Durante fiscalização, visando a prevenção à pesca predatória, na operação Pesque Legal, realizada pela PMA, SEMAGRO e IMASUL, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS), uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana autuou um pescador por capturar pescado abaixo da medida permitida por lei.

O infrator estava em um veículo na estrada vicinal entre a cidade de Aquidauana e o Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, no momento em que os Policiais o abordaram hoje (13). Com o infrator (36) foram encontrados cinco exemplares de peixes da espécie piavuçu, pesando 3 kg, que o pescador havia capturado, sendo todos abaixo da medida permitida por Lei. Havia exemplar medindo 31 centímetros, quando a medida de captura é de 38 centímetros para a espécie. O pescado foi apreendido.

O infrator, residente em Aquidauana, foi autuado administrativamente e multado em R$ 880,00. Ele também responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

(Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500– 99905-7763 (vivo – Whats App) 99106-8628 (claro) – 98171-4270 (tim)