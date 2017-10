PMA troca tiros com infratores que abandonam rede de pesca e 17 kg de pescado à margem do rio e fogem para território Paraguaio

Campo Grande (MS) – Durante fiscalização fluvial no rio Apa na fronteira com o Paraguai, visando a prevenção à pesca predatória, na operação Pesque Legal, realizada pela PMA, SEMAGRO e IMASUL, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS), Policiais Militares Ambientais de Bela Vista trocaram tiros ontem (12) com homens que pescavam utilizando rede (petrecho proibido), em um local denominado Corredeira Praia Grande (local proibido para a pesca).

A equipe avistou os infratores, que ao avistarem os Policiais, um deles que estava na mata atirou rumo à embarcação da PMA, no intuito de que houvesse tempo para que o infrator que estava pescando fugisse.

Os Policiais revidaram com tiros de fuzil e os homens abandonaram a rede de pesca e fugiram pela mata em território Paraguaio. A rede e 17 kg de pescado que estavam em uma sacola foram apreendidos. Os peixes foram doados para a APAE de Bela Vista.

(Mais petrechos ilegais) – Durante a fiscalização ontem (12) e hoje (13), a equipe localizou e retirou do rio Apa, mais cinco redes de pesca, e retirou 30 anzóis de galho, que estavam armados no curso d’água. Os proprietários dos materiais ilegais não foram localizados..

Fiscalizações preventivas dessa natureza são fundamentais para a prevenção à pesca predatória, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes, dos petrechos proibidos de pesca como esses retirados do rio pelos policiais.

Além disso, há grande dificuldade de deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.

