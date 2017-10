2Rios Lingerie participa do Outubro Rosa doando parte de suas vendas para o combate ao câncer de mama

Referência em moda quando o assunto é roupa íntima, a 2Rios Lingerie (Joinville-SC) também abraça causas voltadas à saúde da mulher. Engajada no Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama, a marca doará um pecentual de suas vendas deste mês na loja própria da fábrica e do e-commerce para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville.

O presidente da 2Rios Lingerie, Matheus Fagundes, explica que a ação tem como principal motivo a preocupação com saúde feminina. A marca lançou nesse verão a Calcinha Proteção Permanente, que possui uma tecnologia em seu tecido, deixa as mulheres protegidas de fungos e bactérias. Por isso, Fagundes é enfático: “Pensar na mulher em todos os momentos do dia e da vida é a grande missão da 2Rios Lingerie”.

A 2Rios Lingerie

A história da 2Rios iniciou-se em 1990 com um novo conceito de conforto e feminilidade para lingerie. Com peças confeccionadas 100% no Brasil, a marca produz anualmente em torno de 2,4 milhões de unidades, marcando presença em 2 mil pontos de venda espalhados por todo o território nacional e em mais de 20 países, além de contar com um escritório de centro de distribuição nos EUA.

www.2rios.com

