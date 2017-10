CINCO DIAS COM TEMPERATURAS SUPERIORES À 39ºC

Desde o dia nove de outubro a temperatura máxima passa dos 39ºC em toda a região noroeste do Estado de São Paulo conforme registros da Rede Agrometerológica do Noroeste Paulista mantida e operada pela Área de Hidráulica e Irrigação da UNESP Ilha Solteira e disponibilizados no Canal CLIMA da UNESP . Hoje não foi diferente dos dias anteriores e a temperatura em Ilha Solteira chegou aos 40,3oC (15:15 h) e em Sud Mennucci chegou à 40,7oC (16:05 h), com toda a região registrando as temperaturas mais altas do ano. Com hoje, já são 5 dias com temperaturas superiores à 39ºC em todo o Noroeste Paulista.

No Noroeste Paulista, o municipio de Paranapuã lidera em temperaturas máximas médias com 34,5ºC, enquanto que Pereira Barreto – Estação Santa Adélia tem a menor média entre as temperaturas máximas, com 32,8ºC e no outro extremo do município, às margens do rio Tietê, a média está em 33,6ºC.

Evapotranspiração

A evapotranspiração é a perda de água do solo para atmosfera, pela evaporação do solo e transpiração das folhas. Para a máxima produtividade, esta perda de água deve ser reposta pelas chuvas ou pelos sistemas de irrigação e o Noroeste Paulista te sofrido com taxas muito elevadas, as maiores do Estado de São Paulo.

De acordo com o Canal CLIMA da UNESP a média do mês de outubro em todo o Noroeste Paulista está em 4,3 mm/dia, com média para Pereira Barreto – Estação Santa Adélia – de 4,9 mm/dia e Populina em 3,9 mm/dia. Em Pereira Barreto as áreas irrigadas predominantes são grãos e pastagens, enquanto que em Populina citros e a produção predominam sob os sistemas de irrigação.

Para a maioria dos municipios do Noroeste Paulista já são 10 dias sem chuvas e 12 mm de chuva foram registrados somente em Itapura ontem.

As chuvas em outubro na região Noroeste Paulista tiveram um volume médio de 80 mm, o mesmo valor esperado historicamente para este mês. Em setembro, a expectativa era de 66 mm, mas nada choveu e o Internauta acompanha as condições do tempo em todo Noroeste Paulista no Canal CLIMA da UNESP a partir de http://clima.feis.unesp.br

