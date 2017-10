Fotos: Vôlei Nestlé x Hinode Barueri – Campeonato Paulista 17/18 – final

Time unido (João Pires / Fotojump)

Alta | Web Paula ataca (João Pires / Fotojump)

Alta | Web Bloqueio de Nati Martins e Mari Paraíba (João Pires / Fotojump)

Alta | Web Tandara na recepção (João Pires / Fotojump)

Alta | Web Carol de manchete (João Pires / Fotojump)

Alta | Web Nati Martins no saque (João Pires / Fotojump)

Alta | Web Osasco (SP) – Vôlei Nestlé e Hinode Barueri se enfrentam nesta sexta-feira (13), no ginásio José Liberatti, na segunda partida da final do Campeonato Paulista 2017/18. Atual campeão, a equipe de Osasco busca seu sexto título estadual consecutivo. O Hinode Barueri venceu os dois primeiros sets: 26/24 e 25/23. O Vôlei Nestlé entrou em quadra com Carol Albuquerque, Paula, Bia, Nati Martins, Tandara, Mari Paraíba e a líbero Tássia. Técnico Spencer Lee. O Hinode Barueri entrou em quadra com Ana Cristina, Suelle, Erika, Edinara, Francynne, Fê Isis e a líbero Dani Terra. Técnico José Roberto Guimarães. Histórico no Paulista – O Vôlei Nestlé é o atual pentacampeão Paulista. O time de Osasco venceu Campinas, em 2012, o Sesi, em 2013, o São Cristóvão Saúde/São Caetano, em 2014, o Sesi, em 2015, e o Pinheiros, em 2016. São seis decisões consecutivas, com cinco títulos e um vice-campeonato em 2011. O clube detém a hegemonia de troféus na competição estadual, com 14 conquistas. O clube da cidade foi campeão nas edições de 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Nutrindo os Sonhos dos Jovens – De olho no futuro e na nova geração do vôlei brasileiro, o Vôlei Nestlé reforçou o DNA de seu projeto ao firmar parceria com o Programa Global “Nutrindo os Sonhos dos Jovens”, lançado pela Nestlé na Europa em 2013, e que chegou ao Brasil no final de 2015. A equipe para a temporada 2017/18 deve manter a filosofia de mesclar atletas experientes com jovens, que buscam espaço em um clube tradicional como o Osasco. O programa está voltado para a capacitação de jovens para qualificá-los profissionalmente. Campeonato Paulista – Divisão Especial

Final

9/10 – Hinode Barueri 0 x 3 Vôlei Nestlé – Barueri

13/10 – Vôlei Nestlé x Hinode Barueri – Osasco Semifinal

3/10 – Vôlei Bauru 1 x 3 Vôlei Nestlé

7/10 – Vôlei Nestlé 3 x 1 Vôlei Bauru Fase classificatória

18/8 – Hinode Barueri 3 x 0 Vôlei Nestlé

25/8 – Vôlei Nestlé 3 x 2 Vôlei Bauru

5/9 – Vôlei Nestlé 3 x 1 Renata Valinhos/Country

8/9 – Sâo Cristóvão Saúde/S. Caetano 3 x 2 Vôlei Nestlé

12/9 – Sesi 3 x 1 Vôlei Nestlé

19/9 – Vôlei Nestlé 3 x 1 Pinheiros A Vedacit é copatrocinadora do Vôlei Nestlé – www.vedacit.com.br

