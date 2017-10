Belmond Copacabana Palace recebe a 3ª edição do projeto Cantores do Bem, em prol do Solar Meninos de Luz

Idealizado por Andréa Natal, Diretora Geral do Belmond Copacabana Palace, o projeto Cantores do Bem chega a sua 3ª edição no dia 21 de outubro (sábado), quando será realizado, nos Salões Copacabana, um jantar beneficente a partir das 20h, com apresentação musical de um grupo de cantores amadores amigos do Copa.

Em um clima descontraído, o evento tem por objetivo arrecadar fundos para o Solar Meninos de Luz, que promove educação formal e complementar em regime integral, cultura, esportes e cuidados básicos de saúde nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, transformando completamente a vida de crianças e adolescentes.

A noite especial terá buffet assinado pelo chef de banquetes do hotel, Luiz Guilherme Cyrino, que apresentará aos convidados pratos como “Salada de Risoni com lascas de salmão e vinagrete de tangerina”, “Couscous de legumes com frutas secas”, “Spaguetini de pupunha ao creme de queijo trufado” e “Filé ao molho de foie gras”.

Após o jantar, o show dos Cantores do Bem promete animar a noite a partir das 22h, com sucessos nacionais e internacionais, interpretados por nomes como Ana Cristina Villaça, Bete Floris, Jayme Drummond, Joy Garrido, Priscilla Levinsohn, Alexandre Sendas, Fernanda Lynch, Mônica Ibeas e Gustavo Moreira de Souza. A partir das 23h30 – e sem hora para acabar, o DJ Papagaio assumirá o comando de uma festa dançante nos Salões Copacabana

Serviço:

Cantores do Bem – evento beneficente em prol do Solar Meninos de Luz

Data: 21 de Outubro de 2017 (sábado)

Horário: 20h

Local: Belmond Copacabana Palace – Av. Atlântica, 1702, Copacabana

Informações para compra de mesa: fernanda.castiglione@belmond.com

Taysa Porcino

(21) 3461-4616 • r 109 | (11) 3846-5787

www.approach.com.br

Vencedora de mais de 10 prêmios nacionais e internacionais, incluindo Prêmio Aberje e Comunique-se 2016