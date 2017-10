Naldo lamenta situação do Rio de Janeiro: “As pessoas na favela não têm oportunidades”

No ‘Ritmo Brasil’ deste sábado (14) Faa Morena recebe os cantores Naldo Benny e João Suplicy, e o pequeno compositor Hugo Henrique. Durante bate-papo, Naldo fala sobre a violência no Rio de Janeiro e compartilha um pouco de sua história antes do sucesso na carreira. “Eu tinha na minha porta todos os dias o caminho do crime, da droga e não tive amparo de uma instituição que pudesse me dar um curso, por exemplo. As oportunidades que apareceram para mim, eu agarrei e consegui ir adiante, mas o que você vê lá hoje, eu vivi ali dentro”, afirma. O carioca aproveita ainda para opinar sobre a realidade social do estado: “As pessoas na favela não têm oportunidades. Elas chegam de outros estados, têm filhos que crescem e morrem ali dentro, sem conhecer Copacabana. E não é só combater ou reprimir, e sim dar o caminho. Tem muita gente com talento ali dentro”.

Com a carreira solo recém-retomada, João Suplicy canta alguns de seus sucessos no palco do programa e fala sobre a carreira do pai, afirmando que se Eduardo Suplicy não fosse político, possivelmente seria padre. “Parece que ele está aqui na Terra para uma missão, porque a vida dele é isso. Se ele não estivesse fazendo as coisas através da política, estaria de outra maneira tentando ajudar a melhorar a vida das pessoas e ele vai fazer isso até morrer”, conta ele, além de relembrar alguns sábios conselhos que recebeu do pai ao longo da vida.

Ainda na atração, o pequeno Hugo Henrique, de 13 anos, também conhecido como “mini Cristiano Araújo”, faz homenagem ao padrinho na música e desabafa: “Ele deixou saudades”.