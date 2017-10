Faa Morena recebe Hugo Henrique, Naldo Benny e João Suplicy no Ritmo Brasil deste sábado  

Apresentadora bateu um papo exclusivo com os artistas na atração da RedeTV!

Créditos: divulgação/RedeTV!

O Ritmo Brasil deste sábado (14) está repleto de atrações que prometem divertir a nossa noite, na RedeTV! às 18h30. Faa Morena recebo no sofá mais querido do Brasil o cantor Sertanejo Hugo Henrique, que, além de levar ao palco todo seu talento e carisma, também fala sobre suas composições e o novo DVD “Só Dessa Vez”, que conta com grandes participações de mulheres da música sertaneja.

Naldo Benny se senta ao lado de Faa Morena para relembrar sua infância – na periferia do Rio de Janeiro – e sua intensa trajetória ao sucesso. O programa também conta com a participação de João Suplicy, que, após encerrar a jornada ao lado do irmão Supla, retoma carreira solo e traz para Faa as novidades do novo CD: “João”.

E não para por aí: diretamente da festa de lançamento do DVD “Contraste”, o repórter Alex Sampaio entrevista Naiara Azevedo, que fala sobre carreira, novidades e seu processo de emagrecimento.

