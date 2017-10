FPA Análise de Mídia – 14/10

CAPA – Manchete principal: ”Amigo de Temer sabia de propina, diz delator”

• COLUNA PAINEL – ODEBRECHT VENEZUELA: O vazamento de um vídeo com trecho da delação do ex-diretor da Odebrecht na Venezuela, Euzenando Azevedo, surpreendeu a empresa num momento em que ela tenta abrir negociações com os procuradores venezuelanos. Advogados da Odebrecht foram a Caracas há uma semana oferecer colaboração com as investigações em curso, em troca de penas menores para executivos e garantias para seus negócios no país. A empresa teme que a divulgação do depoimento ponha tudo a perder.

• COLUNA PAINEL – AÉCIO NEVES: Senadores dispostos a votar para manter Aécio Neves (PSDB-MG) afastado do exercício do seu mandato se movimentam para impedir o avanço da articulação para que o voto seja secreto na sessão que definirá o futuro do tucano. Insistirão com o argumento de que não há previsão na Constituição para votação secreta. “Seria uma imoralidade. O voto é aberto. Foi assim com Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Delcídio do Amaral (sem partido-MS). Por que mudar com outro parlamentar?”, diz a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO). Há a avaliação de que o presidente Eunício Oliveira (PMDB-CE) não estaria disposto a enfrentar o desgaste do voto secreto.

• COLUNA PAINEL – IMPOSTO SINDICAL: As centrais sindicais perderam a esperança de que o governo ofereça alternativa para o fim do imposto sindical, extinto pela reforma trabalhista, e resolveram apostar num projeto de lei que cria outra contribuição e já tramita na Câmara, de autoria do deputado Bebeto (PSB-BA). A taxa prevista pelo projeto seria cobrada de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, com aprovação de assembleias de cada categoria. A falta de simpatia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é um entrave para o avanço da iniciativa na Casa.

• COLUNA PAINEL – REFORMA TRABALHISTA: Os sindicalistas estão organizando manifestações contra a reforma trabalhista no dia 10 de novembro, véspera da entrada em vigor das novas regras. Sindicatos de metalúrgicos, que estão em campanha salarial, devem liderar os protestos.

• ”Temer atuou em favor de empresas portuárias, diz Funaro; veja vídeo” – O operador Lúcio Funaro disse em sua delação premiada que soube que o presidente Michel Temer pediu ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para defender interesses de empresas portuárias durante a tramitação da MP (Medida Provisória) dos Portos, em 2013. O depoimento à PGR (Procuradoria-Geral da República), de 23 de agosto deste ano, foi registrado em vídeo, ao qual a Folha teve acesso. Funaro disse que soube da interferência de Temer na medida provisória porque Cunha lhe contou. O delator mencionou supostas relações com três empresas que operam no porto de Santos, no litoral paulista: a Rodrimar, o grupo Libra e a Santos Brasil, além da Eldorado Celulose, que pertencia ao grupo J&F, controlador da JBS, e tinha interesse em atuar em uma área própria em Santos. “Essa MP foi feita para reforma do setor portuário e ela ia trazer um grande prejuízo para o grupo Libra, que é um grupo aliado de Cunha e, por consequência, de Michel Temer, porque é um dos grandes doadores das campanhas de Michel Temer”, disse Funaro no depoimento. “Pela definição dessa MP, o grupo Libra não ia poder renovar mais as suas concessões portuárias. Por quê? Porque tinha vários débitos fiscais inscritos em dívida ativa. O que o Eduardo Cunha fez? Pôs dentro dessa MP uma cláusula que empresas que possuíam dívida ativa inscrita poderiam renovar seus contratos no setor portuário desde que ajuizassem arbitragem para discutir este débito tributário”, afirmou o delator. A PGR perguntou se Temer influenciou diretamente na medida provisória. “Eu acho que ele deve ter feito pedidos para o Eduardo Cunha, que era quem estava conduzindo todo o processo, protegesse quem era do interesse deles”, respondeu. “Tanto a Eldorado como a Rodrimar tinham interesses, e o Eduardo narrou que, na época, o Michel pediu a ele ‘Oh, tem que fazer isso, tem que fazer isso, cuidar disso’ para que o negócio não saísse do controle.” A Procuradoria questionou se, após a MP, houve pagamento de comissões ao PMDB. “Por doação política, tenho certeza. Oficial. Por comissão, que seria uma propina disfarçada de doação oficial, e outros tipos de recebimento, não tenho conhecimento”, respondeu Funaro. O delator não deu detalhes sobre como a Rodrimar teria sido beneficiada pela MP de 2013. Já sobre a Eldorado, disse que Temer tinha interesse de atender seus pleitos porque mantinha “um bom relacionamento com Joesley”. “Acho que ele tinha interesse em atender tudo que era… Tinha interesse em atender todos os pleitos do Joesley. Tinha um bom relacionamento com o Joesley. Muito bom. E como ele tinha uma atuação forte no porto de Santos, o Michel Temer, ele conseguia… O porto de Santos, todo mundo sabe em São Paulo, quem convive no mundo político, que o porto de Santos é área de influência de Michel Temer”, disse Funaro. Funaro disse que soube da questão dos portos por meio de Cunha. “[Eu soube] Por relatos exclusivamente de Eduardo Cunha em almoços comigo, em reuniões comigo. Uma vez ele me relatou que tinha ido jantar na casa do Daniel Dantas, no Rio de Janeiro, para resolver problemas dos portos. O Daniel é acionista da Santos Brasil. Então, ele me relatava estes fatos”, disse. A Rodrimar é alvo de um inquérito aberto recentemente no STF (Supremo Tribunal Federal) para investigar suposto favorecimento à empresa na edição do decreto dos portos, assinado por Temer em maio deste ano. Já o grupo Libra, que opera contêineres no porto, conforme a Folha noticiou em junho do ano passado, foi especialmente beneficiado pela MP de 2013 que incluiu na legislação a possibilidade de arbitragem de dívidas que empresas portuárias tinham com a União. A arbitragem possibilitou que a Libra estendesse seu prazo de atuação no porto de Santos. Como revelou a reportagem, o escritório escolhido pela administração do porto para fazer a arbitragem era de um advogado próximo de políticos do PMDB.

• Em outro trecho de seu depoimento, Funaro fala sobre a existência de “diversos” operadores de Temer. Ele menciona Cunha, o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor especial do presidente, e o ex-ministro Wagner Rossi. Ao citar os três, o corretor diz ter certeza de que eles intermediavam pagamentos a Temer. “[Em relação] Ao Cunha, tenho 110% de certeza, e do Wagner Rossi eu também tenho certeza”, afirmou. Ele ainda apontou como operadores o coronel João Baptista Lima Filho, aposentado da Polícia Militar paulista, e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como “deputado da mala”. Sobre os dois, contudo, Funaro disse ter ouvido de Cunha que eles atuavam como operadores do presidente.

• ”Cunha era ‘banco de corrupção de políticos’, diz Funaro; assista” – “Eduardo funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos, ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele, e ele cedia. Em troca mandava no mandato do cara”, afirmou. “Não precisava nem ir atrás de ninguém, fazia fila de gente atrás dele.” Ao descrever o modus operandi do repasse de propinas na Caixa Econômica Federal, Funaro relatou que entre 60% e 65% do valor de cada operação ficava com Geddel Vieira Lima, depois que assumiu a vice-presidência de Pessoa Jurídica do banco, em 2011. Ele deixou o cargo em 2013, mas mantém ascendência na Caixa, segundo o operador. “O resto [40% a 35%] eu e o Cunha meiávamos no meio [sic] ou eu dava 5% a mais para o Cunha e o resto para mim, dependia da operação e da necessidade de caixa que ele tinha”, disse Funaro. O operador classificou sua relação com o ex-presidente da Câmara “muito boa” porque não se importava em destinar um valor maior a Cunha do que a ele próprio, se fosse para contemplar o “projeto político dele”. “Falava ‘tá bom’ porque apostava que ele realmente ia chegar onde chegou, que foi chegar a ser a pessoa que teve mais importância e poder no Brasil. Foi um período curto de tempo, mas ele chegou.”

• ”Juiz do DF determina que votação seja aberta em caso de Aécio” – A votação aberta foi determinada pelo juiz Marcio Luiz Coelho de Freitas, da Justiça Federal no Distrito Federal e tem como base uma ação popular protocolada nesta sexta-feira (13). “Tenho que efetivamente a adoção de votação sigilosa configuraria ato lesivo à moralidade administrativa, razão pela qual defiro a liminar para determinar que o Senado Federal se abstenha de adotar sigilo nas votações referentes à apreciação das medidas cautelares aplicadas ao senador Aécio Neves”, escreveu o juiz em seu despacho. A Constituição não traz nenhuma especificação sobre o tema, apenas prevê voto secreto apenas para aprovação de autoridades. Já o regimento interno do Senado tem um dispositivo que prevê sigilo para análise de prisão de parlamentares. O artigo, contudo, foi desconsiderado em 2015, na análise do caso do ex-senador Delcídio do Amaral. Na mesma ocasião, o ministro Edson Fachin, do STF, já teve entendimento semelhante e concedeu uma liminar determinando que o voto deveria ser aberto.

• ”Moro nega audiência e dá prazo para Lula entregar recibos originais de imóvel” – O juiz Sergio Moro deu prazo nesta sexta-feira (13) para a defesa de Lula entregar os recibos originais de pagamentos de aluguéis do apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora em São Bernardo do Campo (SP). Moro determinou que os documentos originais devem ser entregues em 48 horas. A defesa, entretanto, tem um prazo máximo de dez dias para tomar conhecimento do despacho. Como esse prazo começa a contar a partir de segunda-feira (16), a defesa do ex-presidente tem até às 23h59 do dia 27 de outubro para apresentar os documentos originais. Normalmente, as partes deixam o prazo de dez dias correr automaticamente. Mas a defesa de Lula pode se declarar ciente da intimação antes da data limite e, nesse caso, as 48 horas começam a contar. Para Moro, é desnecessária uma audiência formal para a entrega dos documentos originais. “Os recibos deverão ser entregues na Secretaria deste Juízo e que os acautelará para submetê-los a perícia caso seja de fato deferida”, diz trecho do despacho assinado pelo juiz.

• ”Com candidatos incertos, PT e frentes de esquerda elaboram programas” – Três programas para candidaturas de esquerda são discutidos no país a um ano da eleição presidencial, ainda sob a incerteza de quem irá defender as bandeiras, que vão desde a revogação de privatizações do atual governo até a descriminalização das drogas. A discussão mais recente é a iniciada pelo PT, que há algumas semanas abriu consulta a filiados e à população para traçar um “projeto de nação”. Na sigla, a esperança é que o ex-presidente Lula seja o porta-voz do documento final. O petista fala como candidato em 2018, mas pode ser forçado a sair do jogo caso a segunda instância da Justiça confirme a condenação aplicada pelo juiz Sergio Moro, de Curitiba, a ele na Lava Jato. As outras iniciativas são lideradas por movimentos que têm participação de membros do PT, além de partidos como PSOL e PCdoB: o “Vamos!”, que a Frente Povo sem Medo começou em agosto, e o “Plano Popular de Emergência”, discutido pela Frente Brasil Popular desde maio. O site do PT e o do Vamos! têm estrutura parecida. Como numa rede social, os participantes debatem um assunto por vez e podem reagir às opiniões. “O objetivo é construir um programa amplo que contempla medidas imediatas e reformas estruturais no caso de um novo governo de esquerda ser eleito”, diz o jornalista Breno Altman, um dos nomes na liderança do Plano Popular de Emergência. O documento que está sendo discutido pela Brasil Popular sugere medidas como a suspensão de privatizações “decididas pelo governo usurpador”, como é chamada a gestão do presidente Michel Temer, e a revogação da terceirização irrestrita. Propõe ainda nova política de drogas, “com sua legalização progressiva, que descriminalize os usuários”, e descriminalização do aborto. Lula foi procurado pela Brasil Popular no início dos debates e, segundo a organização, tomou conhecimento das linhas gerais. O grupo diz que também apresentou a iniciativa ao ex-governador Ciro Gomes (PDT-CE), outro presidenciável do campo da esquerda.

• A política econômica é eixo nos três planos. As propostas ainda aparecem em caráter provisório, já que os documentos só terão a versão final divulgada nos próximos meses. O programa petista critica a concentração de renda. “A percepção é que se deve melhorar a forma do gasto [público]. Mantivemos setores quase imunes à tributação, o que trouxe desequilíbrio. Talvez seja uma das causas do deficit”, diz Marcio Pochmann, que preside a Fundação Perseu Abramo, braço de estudos da legenda.

• No Plano Popular de Emergência, a proposta é a de adequar “as taxas de juros, o câmbio e a política fiscal à realidade da economia brasileira”. O programa da Brasil Popular fala ainda em expandir e baratear o crédito para produção e consumo, “em movimento comandado pelos bancos públicos”, além de reivindicar mais impostos sobre grandes fortunas e heranças. Na mesma linha, o Vamos! busca proposta “que combata os privilégios e faça os ricos pagarem a conta”, cobrando “IPVA de jatinhos”. Os programas dizem buscar discussões a longo prazo. “Todas essas iniciativas não são concorrentes, são convergentes”, afirma Pochmann. “Nossa plataforma é mais um diagnóstico do que um programa de governo. Passado 2018, ela terá continuidade.”

• ”Mudança em regras de tributação desagrada mineradoras e municípios” – As maiores mudanças em 23 anos no setor de mineração viraram motivo de reclamação o –por motivos distintos– das maiores mineradoras do país e das cidades onde elas atuam. O ponto mais polêmico das três medidas provisórias (MPs) editadas pelo governo federal em julho é o aumento na Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), taxa paga pelas mineradoras pelo direito de explorar o solo. A CFEM é calculada com base em uma alíquota que varia conforme o mineral e incidia, antes das alterações, sobre a receita líquida das mineradoras. Agora não se permite mais a dedução de custos de transporte e seguro, somente os de tributos devidos da comercialização. “As minas não estão ao lado dos portos, então o aumento do custo de operação é exponencial. E as unidades mais afastadas serão mais oneradas, o que desincentiva a interiorização e descoberta de novas minas”, afirma Fernando Scaff, especialista em direito tributário. Para ele, a norma pode ser inconstitucional, pois aumenta o preço do minério vendido pela União em razão de fatores externos, que dizem respeito à logística de cada empresa. Ou seja, um mesmo bem terá preço diferente dependendo da sua localização, segundo Scaff. A mudança de tributação também está na mira dos municípios mineradores, que recebem 65% da CFEM. A Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig) defende uma alíquota fixa de 4% para o minério de ferro. Com a MP, ela pode ir dos atuais 2% para até 4%, de acordo com a cotação internacional do produto. “Na prática, vamos ficar entre 2% e 2,5%, já que o preço do minério não tem passado de US$ 70 por tonelada”, diz Roseane Seabra, advogada tributarista e consultora da Amig. Seabra afirma que 4% ainda é uma alíquota competitiva, já que em outros países, como a Austrália, o valor chega a 7,5%. Scaff, por sua vez, argumenta que a carga tributária como um todo é maior no Brasil, “além da infraestrutura de ferrovias, por exemplo, ter que ser feita pelas próprias empresas”. “O chororô das mineradoras é desproporcional, é uma atividade lucrativa”, diz Seabra. “Pregamos uma alíquota maior porque é uma atividade finita e que pode trazer dano ambiental irreparável.” A alíquota variável do minério de ferro incomoda também as mineradoras, pois aumenta a incerteza. O governo ainda não definiu o método para calcular a CFEM – se usará uma média mensal do preço do minério de ferro, que varia diariamente. O cenário de insegurança trazido pelas novas regras ainda pode se ampliar: parlamentares sugeriram um total de 492 emendas às medidas provisórias, que precisam passar por votação no Congresso para se tornarem leis, embora já estejam em vigor. A mudança na base de cálculo da CFEM está valendo desde 1º de agosto. Em novembro, mudam as alíquotas.

• ”Banco dos Brics demite brasileiro que chamou impeachment de golpe” – O Banco dos Brics comunicou nesta quinta-feira (12) a demissão do economista brasileiro Paulo Nogueira Batista Jr. da vice-presidência da instituição. Segundo porta-voz do NDB (New Development Bank), o desligamento foi decidido pelo conselho de administração do banco, formado pelos ministros das finanças dos cinco países membros (Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul). “Um novo vice-presidente do Brasil será indicado em breve”, informa o comunicado. A indicação caberá ao Ministério da Fazenda. O afastamento ocorreu após a abertura de processo que questionava a violação do código de conduta de executivos do banco, que proíbe a manifestação de opinião sobre a política interna dos países membros. Há cerca de dois meses, provocado pelo governo brasileiro, o banco abriu um processo disciplinar para investigar Batista Jr. O principal motivo foram artigos publicados pelo economista. Ligado ao PT, Batista Jr. chegou à vice-presidência do NDB por indicação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ele também foi representante do Brasil no FMI (Fundo Monetário Internacional) durante a gestão da petista. Nos anos 1980, foi secretário especial do Ministério do Planejamento, na gestão de João Sayad, e assessor para assuntos de dívida externa do Ministério da Fazenda, sob Dilson Funaro (1986-87). Em abril do ano passado, em artigo em “O Globo”, Batista Jr. afirmara que o processo que levou ao impeachment de Dilma foi um golpe. A gota d’agua, segundo apurou a Folha, foi um artigo publicado em julho em que atacou o juiz Sérgio Moro, sem nomeá-lo, por ter decidido pela condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre a sentença, o economista escreveu: “É difícil encontrar um documento que sintetize de forma tão perfeita o nosso quadro de decadência moral, intelectual, profissional e política. O juiz bateu recordes de desfaçatez”. Procurado, o economista não foi localizado pela reportagem.

CAPA – manchete principal: ”Fux impede extradição de Battisti e contraria Planalto”

• ”Mãos atadas” – O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu ontem liminar para garantir que o ex-ativista italiano Cesare Battisti não seja expulso, extraditado ou deportado do Brasil, como antecipou o colunista Ancelmo Gois. A liminar tem validade até o julgamento do mérito do habeas corpus pela Primeira Turma do tribunal, marcado para o próximo dia 24. Até lá, Battisti continuará em liberdade. O governo sustenta que o caso terá de ser julgado pelo plenário do STF porque envolve um ato de presidente da República. Em 2009, o STF autorizou a extradição de Batistti, como havia pedido o governo da Itália. No entanto, declarou que a última palavra caberia ao presidente da República. Na decisão de ontem, Fux destacou que o tribunal legitimou o ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de dar a Battisti o direito de permanecer no Brasil. Agora, o tribunal teria que decidir se esse ato é passível de revisão pelo presidente Michel Temer.

• ”Caso Aécio pode parar no STF se Senado optar por voto secreto” – A votação sobre o possível retorno do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) ao mandato, marcada para a próxima terça-feira, pode provocar novo embate entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Interlocutores do senador mineiro, nos últimos dias, relatam que ele está pessimista e assustado com a possibilidade de um resultado negativo. Por isso, aliados dele no PSDB, dirigentes do PMDB e senadores de outros partidos da base defendem que a votação sobre o caso do mineiro seja secreta, para facilitar um voto pró-Aécio sem desgaste perante o eleitorado. Ontem à noite, porém, este grupo já sofreu o primeiro revés. O juiz federal Márcio Coelho de Freitas, do Distrito Federal, atendeu a uma ação popular e determinou que a votação do caso Aécio seja aberta. Como o artigo da Constituição que previa votação secreta foi suprimido por uma emenda constitucional, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) prepara um mandado de segurança para impetrar ainda no final de semana no Supremo para garantir a votação aberta. A situação de Aécio é delicada. Se ele não tiver 41 votos a favor da suspensão das medidas cautelares da Primeira Turma, ele poderá ficar afastado do mandato por tempo indeterminado e ainda ter que derrubar, no Conselho de Ética, o processo aberto pelo PT por quebra de decoro que pode, aí sim, cassar de vez seu mandato.

• ”Ainda com maioria, mas com menos votos” – Embora o presidente Michel Temer conte com confortável maioria para derrubar a segunda denúncia na Câmara, a base aliada vem demonstrando sinais de rebeldia, e o governo deve contabilizar menos votos desta vez. As perdas poderão ser debitadas na conta do próprio governo, que não conseguiu contornar os problemas acumulados entre seus apoiadores. Alguns partidos ligados ao Palácio do Planalto já admitem que menos gente votará para arquivar a acusação do Ministério Público de que Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral) participaram de uma organização criminosa e obstruíram a Justiça. É o caso do DEM, que está em pé de guerra com o PMDB por conta da disputa por filiações partidárias, e o PSD, insatisfeito com o fato de o Planalto não ter retaliado os partidos infiéis. “O governo saiu da primeira denúncia e não se renovou em nada, os problemas continuam. Os ministros só tentam salvar sua pele. O salve-se quem puder aumentou muito, e isso enfraquece o comando do governo. Tudo leva a crer que o governo tem maioria, agora toda batalha precisa ter unicidade de comando e isso não está acontecendo”, diz o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA). A tendência é que Temer compute menos votos tanto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde a denúncia será votada na semana que vem, quanto no plenário, cuja votação está prevista para o dia 24. Para o líder do PSD, deputado Marcos Montes (MG), o governo tem que ficar em alerta nas próximas duas semanas. Ele diz que ainda não sabe precisar, mas que certamente haverá mais traições a Temer desta vez.

• ”Funaro: Cunha atuava como ‘banco da corrupção’ do PMDB” – As informações utilizadas são semelhantes e derivam das publicadas pela Folha de S. Paulo.

• ”Delação de doleiro acelera ação contra Cunha e Alves” – O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu compartilhar anexos da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro com a Justiça Federal em Brasília, o que aproxima os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) de uma nova sentença, desta vez na Operação Sépsis. Cunha vinha se recusando a prestar depoimento no processo, que já está em fase final de instrução, por não ter tido acesso aos depoimentos de Funaro. Agora, o ex-presidente da Câmara deve prolongar sua estadia em Brasília, para onde foi transferido há um mês para participar de oitivas na Justiça. Ele só voltará a Curitiba no fim do mês. Uma audiência marcada para a última quarta-feira foi cancelada pelo juiz titular da 10ª Vara Federal em Brasília, Vallisney de Souza Oliveira. Na ocasião, seriam ouvidos os cinco réus da ação penal: Cunha; Alves; Funaro; Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal; e Alexandre Margotto, sócio de Funaro. Os três primeiros estão presos preventivamente na Lava-Jato. Os três últimos são delatores na operação.

• A Sépsis é um desdobramento da Lava-Jato e investiga pagamentos de propina a partir de liberações de crédito do FIFGTS a empresas diversas. Cunha e Alves aparecem como principais beneficiários do esquema, segundo o do Ministério Público Federal (MPF).

• ”Moro dá 48h para Lula entregar recibos originais de aluguel” – As informações utilizadas na reportagem são semelhantes às publicadas pela Folha de S. Paulo.

CAPA – Manchete principal: ”Governo defende revisão da prisão em segunda instância”

• ”Governo defende rever prisão após 2ª instância” – O governo Michel Temer defende a revisão da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União argumentou que a pena somente deve ser executada depois de esgotados todos os recursos da defesa, o chamado trânsito em julgado. Em outubro do ano passado, por seis votos a cinco, o Supremo decidiu pela admissibilidade da prisão após o recurso em segundo grau, ao negar liminar em ações ajuizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo PEN. O tema voltará a ser analisado no plenário em breve, uma vez que o relator Marco Aurélio Mello pretende liberar os processos para julgamento de mérito. Além da Presidência, o ministro solicitou informações ao Senado e à Câmara.

• ”Fux impede decisão de Battisti até decisão” – As informações utilizadas na reportagem são semelhantes às publicadas por outros jornais.

• ENTREVISTA: TORQUATO JARDIM, ministro da Justiça – ”’Foi uma quebra de confiança, uma tentativa de saída suspeita do Brasil’” –

– A ideia do presidente Temer é expulsar imediatamente Battisti, caso o Supremo não conceda o habeas corpus ao italiano?

– Tudo está em suspenso. Depende se o Supremo vai conceder o HC ( habeas corpus) e se for concedido, em que condições isso será feito. A preocupação era que o presidente assinasse um ato que pudesse ser contestado pelo STF.

– Mas se o STF conceder o HC, o governo considera afastada a hipótese de mandá-lo para fora do Brasil definitivamente?

– Não podemos adiantar nada. Precisamos aguardar como o Supremo vai se posicionar porque o juiz Lunardelli ( José Marcos Lunardelli, do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, de São Paulo) quando suspendeu a prisão preventiva dele, teceu comentários sobre a sua prisão. Precisamos saber se o STF fará ou não o mesmo. Por isso, precisamos aguardar.

– A expulsão dele se justificava por conta da prisão?

– A prisão do Battisti é um fato novo. Foi uma quebra de confiança. Além de tudo, foi uma tentativa de saída suspeita do Brasil. Se ele podia sair do Brasil, por que foi para a Bolívia e não para o Uruguai ou a Argentina? Se ia pescar, por que não foi pescar no Rio Araguaia?

– O governo perdeu o timing de expulsar o Battisti?

– O caso está sub judice. Vamos aguardar a decisão do STF.

– Há uma declaração do ministro Marco Aurélio do STF dizendo que depois de cinco anos da decisão do ex-presidente Lula, o governo brasileiro não poderia revê-la e extraditar Battisti.

– O ministro Marco Aurélio é um ministro importante do Supremo, mas não concordo com a tese dele porque a decisão de expulsar o Battisti não é que é um ato administrativo, mas um ato de soberania do País. Pelo tratado bilateral Brasil-Itália a extradição é ato de soberania. E como ato de soberania, não se pode falar em prescrição de cinco anos.

– A Itália pressiona o Brasil para que Battisti seja expulso?

– A Itália quer muito isso e defende isso ainda mais que, para os italianos, trata-se de crime de sangue, homicídio, e não crime político, como ele alega. A manutenção dele aqui é um entrave nas relações entre os dois países.

– A defesa de Battisti alega que expulsá-lo agora cria insegurança jurídica no País.

– É um argumento da defesa. Os advogados de defesa são livres para dizer o que quiserem. Não vou comentar.

– O presidente tem pressa em devolver Battisti e resolver esta questão?

– Conversei no sábado passado com o presidente Temer sobre isso. E a decisão foi de que aguardaríamos a decisão do STF. Temos que esperar para não haver contestação.

• ”Senadores veem ameaça a Aécio em voto aberto” – A maneira como será a votação no Senado sobre a manutenção das medidas cautelares contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG), na terçafeira, pode influenciar no futuro do tucano. Senadores afirmam que, se o voto não for secreto, a pressão da opinião pública pode fazer com que parlamentares desistam de reverter a suspensão do mandato do político mineiro. Como o Estado mostrou ontem, a cúpula do Senado articula para que a votação em plenário seja secreta para evitar o desgaste dos senadores que querem votar a favor de Aécio e suspender as medidas cautelares impostas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. “Qualquer decisão pode ser mal interpretada, pois pode ser vista como uma votação corporativista”, admitiu o líder do PMDB na Casa, senador Raimundo Lira (PB). A bancada do partido, no entanto, deve votar a favor de Aécio. Também alvo da Lava Jato, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), foi escalado pelo presidente Michel Temer para convencer os pares a suspender as medidas cautelares impostas pelo Supremo. O senador Armando Monteiro (PTB-PE) tem a mesma avaliação, mas defende que essa é uma decisão que deve ser tomada à luz da divisão entre os Poderes. “Eu vou votar de forma muito consciente, sem ficar avaliando o que pode dar mais dividendos na opinião pública”, disse. Para o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Aécio vai ter dificuldades em voltar ao Senado. “São 41 senadores que, a um ano da eleição, tem de dizer publicamente que aceitam enfrentar a decisão da Primeira Turma do Supremo”, disse. Para derrubar a decisão do Supremo, Aécio precisará de 41 votos.

• O PT, que criticou o afastamento do adversário político na época, voltou atrás e deve votar unida para manter as medi- das impostas contra o tucano. Em nota, os senadores do PSB Lídice da Mata (BA) e Antonio Carlos Valadares (SE) também querem que o voto seja aberto “para que a população saiba a nossa posição e a dos demais membros do Senado”.

• ”Yunes sabia que ‘era dinheiro’, afirma Funaro” – As informações utilizadas na notícia são semelhantes às publicadas pela Folha de S. Paulo.

• ”Trump retira aval a pacto nuclear com Irã, mas ruptura depende do Congresso” – Os EUA abandonarão o acordo sobre o programa nuclear iraniano caso não consigam mudanças que tornem permanentes suas restrições e impeçam o país islâmico de desenvolver mísseis balísticos intercontinentais, disse ontem o presidente Donald Trump, em discurso no qual apresentou sua estratégia para conter a influência de Teerã no Oriente Médio. Ele retirou a certificação do pacto, mas uma ruptura depende do Congresso. “(O acordo) está sob contínua revisão e nossa participação pode ser cancelada por mim, como presidente, a qualquer momento”, afirmou. Trump acusou o Irã de ser o principal promotor de terrorismo internacional do planeta e se referiu a seu governo como uma “ditadura” e um “regime fanático” que provoca “morte, destruição e caos” ao redor do mundo. Os líderes da Alemanha, França e Reino Unido divulgaram nota na qual defenderam o pacto e disseram estar preocupados com as “possíveis implicações” do anúncio de Trump. “O acordo nuclear foi o ápice de 13 anos de diplomacia e foi um grande passo na direção de assegurar que o programa nuclear do Irã não seja desviado para fins militares”, declaram a britânica Theresa May, a alemã Angela Merkel e o francês Emmanuel Macron. Os europeus têm repetido que o mundo não pode abandonar um pacto de não proliferação no momento em que já enfrenta a ameaça nuclear da Coreia do Norte. No comunicado, os três líderes pedem que o governo Trump e o Congresso americano considerem as implicações para a segurança dos EUA e de seus aliados antes de adotar qualquer medida que mine o acordo, como o restabelecimento de sanções. Em pronunciamento no qual respondeu a Trump, o presidente do Irã, Hassan Rohani, disse que o pacto é “inegociável” e não pode ser cancelado por apenas um participante. O documento foi aprovado em 2015 por EUA, Irã, Alemanha, França, Inglaterra, China, Rússia e União Europeia. Os países concordaram em suspender sanções internacionais contra o Irã em troca do congelamento ou reversão de elementos de seu programa nuclear. “O Irã e o acordo estão mais fortes do que nunca”, afirmou Rohani em discurso transmitido pela TV, no qual acusou Trump de fazer um pronuncia- mento cheio de “insultos e acusações falsas” contra o Irã. China e Rússia também defenderam a manutenção do acordo. O presidente americano anunciou que não enviará ao Congresso documento que certifica o cumprimento das obrigações do Irã previstas no pacto, apesar de a Agência Internacional de Energia Atômica ter concluído no mês passado que não há violações por parte de Teerã. Com a decisão, o Congresso terá 60 dias para decidir se restabelece sanções relativas ao programa nuclear suspensas em 2015. Trump quer que esse prazo seja utilizado para aprovação de legislação que proíba o desenvolvimento de mísseis intercontinentais pelo Irã e torne permanentes as proibições do acordo, algumas das quais deixarão de vigorar entre 10 a 15 anos. Se essas disposições fossem violadas, haveria o restabelecimento automático das sanções americanas. Sem os EUA, é pouco provável que acordo sobreviva no longo prazo, dada a abrangência do sistema financeiro americano, por onde passam transações de empresas europeias, chinesas e russas. “Como nós vimos na Coreia do Norte, quanto mais tempo nós ignoramos uma ameaça, pior essa ameaça se torna. É por isso que nós estamos determinados a que o maior patrocinador de terrorismo do mundo nunca obtenha armas nucleares”, disse Trump. Antes do anúncio, o secretário de Estado Rex Tillerson afirmou que o objetivo dos EUA não é renegociar o acordo, o que ele considera improvável, mas aprovar restrições que vigorem de maneira paralela a ele. Segundo o secretário, a aprovação das medidas pelo Congresso será uma ação “unilateral” dos EUA, que fortalecerá a posição do país na negociação com os outros signatários do pacto. A ofensiva de Trump é mais um ataque ao legado de seu antecessor, Barack Obama, que apresentou o acordo com o Irã como uma das principais conquistas diplomáticas de seu governo. “Colocar o acordo em risco de maneira unilateral não isola o Irã. Isola a nós”, disse o vice-presidente de Obama, Joe Biden. Tillerson reconheceu que a negociação com o Congresso não será fácil. Os republicanos no Senado podem restabelecer as sanções por maioria simples, mas precisarão do apoio de democratas para obter os 60 votos necessários para a aprovação de legislação que estabeleça exigências adicionais ao Irã. O partido tem 52 das 100 cadeiras na Casa.

• ”Dissidente revela rota de desvios chavistas” – A procuradora-geral destituída da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmou ontem em Genebra que o regime chavista desviou milhões de dólares para bancos de pelo menos cinco países em três continentes diferentes. Ao Estado, a ex-procuradora indicou que o dinheiro não ficou na Venezuela e paraísos fiscais foram usados. “(O dinheiro) foi para Suíça, Andorra, Espanha, Abu Dhabi e República Dominicana”, disse. Ortega não deu detalhes de como o dinheiro teria ido a esses destinos e quem seria o dono. Aproveitando uma viagem para a Suíça para reuniões na ONU, ela visitou ontem o Ministério Público de Berna, um dos centros das investigações sobre a Odebrecht. O objetivo é fornecer subsídios para que os casos possam ser investigados também pelo Ministério Público da Confederação Helvética, que já bloqueou mais de mil contas relacionadas com a Operação Lava Jato. Em Berna, fontes mostraram interesse em tratar do tema. Documentos revelam que já existe uma cooperação entre americanos e suíços por conta da corrupção na Venezuela. Ortega disse na sede da ONU que decidiu soltar as informações das quais dispunha sobre a corrupção em seu país depois de ameaças contra ela e seu marido. “O que eu tenho são evidências e entreguei essas evidências a diferentes procuradores-gerais”, disse ela, afastada depois de romper com o governo chavista este ano. “Decidi começar a publicar parte dessas

• evidências. Eu vou ainda guardar muitas delas para ver quando publicar”, alertou. Ortega promete apresentar amanhã mais uma parte de suas revelações, por meio de suas redes sociais. Segundo a ex-procuradora, ela repassou ao governo americano informações sobre os esquemas de corrupção. “Os procuradores que estão na Colômbia comigo se reuniram com os procuradores americanos e outras autoridades para trocar informações. E apresentamos evidências que comprometem altos funcionários do governo”, garantiu. Nos últimos meses, o governo de Donald Trump tem usado alegações de corrupção na Venezuela para justificar a imposição de sanções contra dirigentes do país. A procuradora também explicou que deve ir “em breve” para os EUA.

• ”Impostos rendem R$ 12,8 bi ao sistema S” – A arrecadação bilionária do Sistema S que passa pelos cofres federais entrou na mira do Congresso Nacional. O relator de receitas do projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), pretende incluir em seu relatório a previsão de que esses recursos sejam contabilizados no Orçamento. O objetivo é dar mais transparência à aplicação do dinheiro, sem diminuir o valor destinado a essas instituições – entre elas Senai, Sesc, Senac, e Sebrae. Só no ano passado, a Receita Federal repassou R$ 16,4 bilhões às 11 entidades do Sistema S. O dinheiro é recolhido pelas empresas – o porcentual varia, conforme o setor, de 0,2% a 2,5% sobre a folha de pagamentos – para bancar atividades de qualificação de mão de obra, desenvolvimento de microempresários e proporcionar atividades de lazer e saúde. Neste ano, entre janeiro e setembro, o Fisco recolheu R$ 12,8 bilhões e repassou ao Sistema S. Ao incluir essa informação no Orçamento, será possível saber quanto cada entidade receberá e como cada uma pretende gastar esses recursos. Isso vai facilitar a fiscalização pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU). Para Oliveira, muitas das entidades do Sistema S acabam atuando em mercados como o financeiro e o imobiliário e até fazendo favores políticos ou bancando campanhas. As entidades, segundo o senador, funcionam como verdadeiros “cabides de emprego” e não cumprem sua finalidade. Essa não é a primeira vez que se tenta mexer na estrutura de arrecadação do sistema. Mas as mudanças acabam vetadas dian- te da forte resistência do setor empresarial. O ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy chegou a anunciar em 2015 a redução de 30% nos recursos destinados ao Sistema S, que seriam direcionados à cobertura do déficit previdenciário. Os empresários ameaçaram “ir para a guerra” e a medida nunca foi implementada. Oliveira ainda trabalha em seu parecer, que terá de ser ratificado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), mas já encomendou um estudo à Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado. O documento, obtido pelo Estadão/Broadcast, defende que as contribuições sociais destinadas ao Sistema S são tributos. E, para a consultoria, a Lei de Finanças Públicas e o Código Tributário Nacional são explícitos sobre a necessidade de incluir todas as receitas e despesas no Orçamento. A consultoria do Senado defende ainda que todos os recursos dessas entidades sejam integralmente arrecadados pela Receita, apertando ainda mais o controle sobre o dinheiro. Hoje, apesar de um volume de recursos já significativo passar pelos cofres federais, uma parte acaba ficando de fora do controle do Fisco porque é arrecadada pelas próprias entidades. O TCU estima que o valor total chegou a R$ 32 bilhões em 2017.

• As Confederações Nacionais da Indústria (CNI), Comércio (CNC), Agricultura (CNA), Transportes (CNT) e o Sebrae, não retornaram à reportagem.

